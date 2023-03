Italian Exhibition Group

Der Aufsichtsrat der Italian Exhibition Group billigte den Entwurf des Jahres- und Konzernabschlusses per 31. Dezember 2022

Rimini, Italien, 17. März 2023 (ots/PRNewswire)

Umsatzsteigerung von 87,6 Millionen Euro

Die Italian Exhibition Group, eine Messe- und Kongressgruppe mit Sitz in Italien und Niederlassungen und Veranstaltungen auf globaler Ebene, z. B. in Dubai, China, Brasilien, Deutschland, Singapur und den Vereinigten Staaten, schließt 2022 mit einem wichtigen Jahresabschluss ab. Die Gruppe, die an der Euronext Mailand notiert ist, meldet einen Umsatz von 161,9 Millionen Euro, was einer Umsatzsteigerung von 87,6 Millionen Euro entspricht. Corrado Peraboni, CEO IEG, erklärte dazu,Eine höhere Umsatzleistung im Vergleich zu 2019 dank eines soliden organischen Wachstums in allen Geschäftsbereichen."

Die wichtigsten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2022

Neben einem Umsatz von 161,9 Millionen Euro, einem Anstieg von 59,4 Millionen Euro (+58,0 %) im Vergleich zum 31. Dezember 2021, belief sich das Bereinigte EBITDA auf 18,1 Millionen Euro, eine Verbesserung um 23,8 Millionen Euro. Die EBITDA Marge kehrte in den zweistelligen Bereich zurück und lag mit 11,2 noch über den Planvorgaben.

Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen durch Covid und einmaliger Einnahmen und Ausgaben betrug das Bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2022 2,3 Millionen Euro, eine Verbesserung um 24,2 Millionen Euro. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 lag mit 55,8 Millionen Euro über dem Niveau vor Covid.

Der vollständige Bericht ist im Bereich Investor Relations der Iegexpo-Webseite verfügbar.

INFORMATIONEN ZUR ITALIAN EXHIBITION GROUP

Die Italian Exhibition Group S.p.A., eine an der Euronext Mailand, einer von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten, geregelten Börse, notierte Aktiengesellschaft, hat mit ihren Einrichtungen in Rimini und Vicenza im Laufe der Jahre eine nationale Führungsposition bei der Organisation von Messen und Konferenzen erreicht. Durch die Entwicklung von Aktivitäten im Ausland - auch durch Joint Ventures mit globalen und lokalen Veranstaltern, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Mexiko, Deutschland, Singapur und Brasilien, gehört das Unternehmen heute zu den führenden europäischen Anbietern in diesem Sektor.