Akos Santé AG

Ersetzen Sie Ihre täglichen Einwegprodukte aus dem Badezimmer durch eine nachhaltige Alternative

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Bühne frei für:

LastSwab und LastRound - Ein unschlagbares Duo!

In den letzten Jahren gab es kaum einen Trend, der so sehr eingeschlagen hat wie der Trend zur Nachhaltigkeit. Dabei wird Umweltbewusstsein vom individuellen Lifestyle zur gesellschaftlichen Bewegung - und das ist auch gut so!

Trotzdem werden weiter Einwegprodukte produziert, verkauft und landen nach einer einmaligen Benutzung im Abfall. Durch die Produktion und den Transport dieser Einwegprodukte entstehen enorme CO2-Emissionen und anders als in der EU, ist der Verkauf von Plastik-Einwegprodukten in der Schweiz, nicht verboten. Besonders viel Abfall verursachen die Einwegprodukte aus dem Badezimmer wie etwa das Ohrenstäbchen und die Abschmink-pads.

Ein dreiköpfiges Designerteam aus Dänemark gründete, als Antwort auf die Umweltverschmutzung LastObject. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen aus Dänemark, das nachhaltige und wiederverwendbare Hygieneprodukte entwickelt und herstellt.

LastSwab - das erste wiederverwendbare Wattestäbchen

Täglich werden 1.5 Milliarden Wattestäbchen produziert, jedes für eine einmalige Verwendung.

Anders ist da LastSwab, das wiederverwendbare Wattestäbchen besteht aus einem Stiel aus Nylon und einer Spitze aus TPE, einem Material, das häufig in Gesundheitsprodukten verwendet wird. Es ist dadurch besonders langlebig, kann bis zu 1‘000 mal wieder verwendet werden und wird nach dem Gebrauch einfach mit Seife und Wasser gereinigt. LastSwab gibt es in zwei Ausführungen, einmal für die Reinigung des Ohres mit rundem Kopf und kleinen Noppen, an denen der Ohrenschmalz besonders gut haftet und einmal mit glatter Textur und spitzem Kopf, für das tägliche Make-Up, um Korrekturen beim Schminken vorzunehmen.

LastRound – Das wiederverwendbare Wattepad

Das einzigartige LastRound ersetzt das herkömmliche Wattepad aus Baumwolle, welches ebenfalls nur einmal verwendet werden kann. Das Wattepad LastRound besteht aus 70% skandinavischen Holzfasern und 30% Baumwollfasern und ist frei von jeglichen Chemikalien. Sobald es angefeuchtet ist, ist es genau so weich wie herkömmliche Wattepads, nur mit dem kleinen Unterschied, dass jedes einzelne Wattepad von LastRound 250 Mal wieder verwendet werden kann. Das Wattepad wird nach seiner Benutzung mit Seife und Wasser gewaschen oder von Zeit zu Zeit in der Waschmaschine bei 60 Grad. WOW!

Mit dem Kauf eines LastRound Etui mit 7 Pads als Inhalt, werden mehr als 1‘700 Einweg-Wattepads eingespart. Und was, wenn ein LastRound nun doch ausgedient hat? Dann ist es im Biomüll zu 100% biologisch abbaubar.

Das LastSwab und Lastround wird in Deutschland produziert und beide sind in einem Etui aus recyceltem Meeresplastik erhältlich.

Dass Nachhaltigkeit besonders in kleinen Fairtrade-Läden oder im Online-Handel gelebt wird, ist bekannt. Umso mehr freut es uns, dass nun auch eines der grössten Detailhandels- und Grosshandelsunternehmen der Schweiz sich dazu entschieden hat das LastSwab und LastRound in ihr Sortiment aufzunehmen. Ab Juni 2023 sind diese beiden Produkte auch in allen grösseren COOP Filialen erhältlich – Das nennen wir einen grossen Schritt für die Nachhaltigkeit.

Wollen Sie über diese Innovation berichten und wünschen Sie gerne Probe-Muster? Schreiben Sie gerne an hello@akos-sante.com und wir senden Ihnen Muster, Bildmaterial und weitere Informationen

Akos Santé der Exklusiv-Vertriebspartner von LastObject in der Schweiz

Akos Santé AG Albisstrasse 97 8038 Zürich https://akos-sante.com