Converge Technology Solutions Corp. kündigt den Beginn eines strategischen Überprüfungsprozesses zur Maximierung des Unternehmenswerts an

Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire)

Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) kündigte an, dass sein Vorstand einen Sonderausschuss unabhängiger Führungskräfte (der „Sonderausschuss") gebildet hat, um in Absprache mit seinen etablierten Finanz- und Rechtsberatern eine Überprüfung und Bewertung strategischer Alternativen vorzunehmen, die dem Unternehmen zur Erhöhung des Unternehmenswerts dienen könnten. Den Vorsitz des Sonderausschusses hat Brian Phillips, Lead Independent Director, inne. Weitere Mitglieder sind Darlene Kelly, Vorsitzende des Audit Committee, und Ralph Garcea, Vorsitzender des Compensation Committee.

Als Reaktion auf die beim Unternehmen eingegangenen Interessensbekundungen wird der Sonderausschuss unterschiedliche strategische Alternativen prüfen, einschließlich Verkauf, Fusion, Ausgliederung, Rekapitalisierung und anderer strategischer Transaktionen oder der Fortführung des Unternehmens als Aktiengesellschaft.

„Unser Managementteam steht voll und ganz hinter der Entscheidung des Vorstands, strategische Optionen zu prüfen, um den Unternehmenswert zu maximieren", so Shaun Maine, CEO von Converge.

Es gibt keine Garantie dafür, dass dieser Prozess zur Bestätigung oder Durchführung einer Transaktion führen wird. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, zukünftig weitere Informationen zu diesem Prozess zu veröffentlichen, es sei denn, der Vorstand bestätigt eine bestimmte Transaktion oder beendet die Prüfung strategischer Alternativen auf andere Weise.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „geplant", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „sollten" oder „werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

Über Converge Converge Technology Solutions Corp. ist ein serviceorientierte Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloudplattformen, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

