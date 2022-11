Pabs Résidences + Appartements AG

Nervensparende Relocation nach Zürich durch frühzeitiges Buchen der möblierten Wohnung

Zürich (ots)

Bezahlbare Miet-Wohnungen sind in Zürich und Umgebung Mangelware. Bei Relocation lohnt es sich, in einer zertifizierten, komfortablen Mietwohnung von PABS zu starten. Diese ist minutenschnell buchbar, solange die Verfügbarkeit da ist. Auch möblierte Apartments werden in Zürich immer früher gebucht. Wer zuerst bucht, wird zuerst bedient. Angebote von PABS unter "Wohnungssuche" auf http://www.pabs.ch .

Die möblierten Wohnungen von PABS in Zürich sind minutenschnell gebucht, solange nicht Andere schneller waren. Wer eine Relocation nach Zürich plant, sollte daher so früh wie möglich den Start in einem möblierten Apartment von PABS sicherstellen.

PABS ist führend für möblierte Wohnungen in Zürich. Diese sind isaap-zertifiziert, günstig und minutenschnell buchbar.

Die möblierten Miet-Wohnungen von PABS in Zürich überzeugen im Vergleich zu Hotels oder anderen Anbietern durch:

- gute Lage im Zentrum mit perfektem Anschluss an S-Bahn, Tram und Bus.

- ein besseres, freieres Gefühl dank Komfort-Vorteilen

- günstige Mieten - sehr viel niedriger, als vergleichbare Hoteltarife

- die zeitgemässe Einrichtung der möblierten Wohnungen von PABS, die gute Stimmung und sehr positive Wohngefühle verbreiten

- komfortable Einrichtungen fürs Kochen und fürs Essen, die eine deutlich kostengünstigere Verpflegung, verglichen mit dem Essen im Hotel oder Restaurant ermöglichen

- das minutenschnelle Buchen und ein stressfreies Starten. (Das spart Zeit und Nerven)

- die kostengünstigen fairen Mietpreise (All-inklusive-Miete), die das Budget entlasten

- der kompetente Reparaturservice mit 24-Stunden-Notfalldienst (7 Tage/Woche) der Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet

- der 5-Sterne-Service für Wohlbefinden, Sauberkeit, Frische und Komfort.

Die Zufriedenheit der Kunden mit der möblierten Wohnung und den Services, ist für PABS erstes Gebot.