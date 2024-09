Nexaro GmbH

Nexaro geht neue Partnerschaft mit RoboPlanet ein

Wuppertal (ots)

Die Nexaro GmbH erweitert ihr Distributionsnetzwerk durch eine neue Partnerschaft mit RoboPlanet, einem Anbieter von integrierten Lösungen für Service- und Reinigungsrobotik, welcher ab sofort als spezialisierter Distributor die innovative Cobotic-Systemlösung von Nexaro vertreibt. Diese Partnerschaft festigt Nexaros Position auf dem deutschen Markt und eröffnet neue Möglichkeiten für den verstärkten Einsatz autonomer Reinigungstechnologien im professionellen Gebäudereinigungssektor.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit RoboPlanet", erklärt Steffen Mateja, Head of Sales bei Nexaro. "Mit RoboPlanet haben wir einen Experten in Sachen Einsatz von innovativer Technologie und Qualität an unserer Seite. Die langjährige Expertise in der Reinigungsrobotik von RobotPlanet sowie das bundesweite Service-Netzwerk sind eine ideale Ergänzung für unsere Position und den geplanten Ausbau auf dem deutschen Markt."

"Unser Ziel ist die Verbesserung der menschlichen Produktivität und Erhöhung des Lebensstandards durch innovative Robotertechnologie", erklärt RoboPlanet Geschäftsführer André Pflüger. "Als neuer Distributor an der Seite von Nexaro freuen wir uns sehr, mit der innovativen Cobotic-Systemlösung, bestehend aus dem Nexaro NR 1500 und dem Nexaro HUB, unser Portfolio zu erweitern. Gemeinsam mit Nexaro teilen wir dieselbe Mission, zukunftsweisende und nachhaltige Technologien in der gewerblichen Gebäudereinigung voranzutreiben."

Neben dem Ausbau des deutschen Netzwerks hat Nexaro auch langfristige internationale Partnerschaften gewonnen. Einen Überblick aller nationalen und internationalen Partner ist auf der Website einsehbar.

Der Nexaro Cobotic-Ansatz: Die Zukunft der Reinigungsbranche

Der Cobotic-Ansatz von Nexaro steht für eine echte Symbiose von menschlicher Arbeitskraft und modernster, autonomer Roboter-Technologie. Das System basiert auf dem autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500, die Steuerung erfolgt über das eigens entwickelte, cloudbasierte Nexaro HUB mit Serverstandort Europa. Der Saugroboter sowie die Software-Lösung wurden für den Einsatz in der professionellen Gebäudereinigung getestet und auf Basis der gesammelten Erkenntnisse maßgeblich weiterentwickelt. Der Nexaro NR 1500 ist der erste für die gewerbliche Reinigung zertifizierte autonome Saugroboter auf dem Markt. Durch seine kompakten Abmessungen und die innovative D-Form gewährleistet er eine äußerst präzise, randnahe Reinigung und lässt sich nahtlos in die Arbeitsumgebung integrieren.

Im Einsatz steigert das Gesamtsystem signifikant die Effizienz und Qualität der Arbeitsprozesse, während gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Der Nexaro NR 1500 ist der erste kompakte Saugroboter der Welt, der die neuste internationale Sicherheitsnorm IEC 63327 für gewerbliche Reinigungsroboter erfüllt. Dieses wurde von der unabhängigen Prüfstelle TÜV Süd bestätigt. Zudem wurde das renommierte GS-Prüfzeichen des TÜV-SÜD vergeben.

Über RoboPlanet

RoboPlanet bietet integrierte Lösungen für Service- und Reinigungsrobotik. Das Angebot umfasst eine breite Palette an Service- und Reinigungsrobotern, die speziell für verschiedene Einsatzgebiete konzipiert sind. Unsere Roboter können über Leasing, Kauf oder testweise zur Miete erworben werden. Darüber hinaus bieten wir optional umfassende Full-Service-Pakete, die regelmäßige Wartung und schnelle Instandsetzungen beinhalten. RoboPlanet steht für mehr als 10 Jahre praktische Erfahrung mit dem Einsatz von Reinigungsrobotern verschiedener Hersteller in Gewerbe und Industrie, sowie in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Als strategischer Partner der Hersteller verfügen wir über tiefes Produkt-Knowhow mit einem breiten Netzwerk. Mit einem Expertenteam, das aus Gebäudereinigern und technischen Fachkräften besteht, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen. Unsere Experten beraten von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Implementierung und kontinuierlichen Betreuung vor Ort. Wir unterstützen bei der Auswahl des idealen Roboters, der Optimierung der Service- und Reinigungsprozesse und bieten Anwendungsschulungen für unsere Kunden an. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels ist es unser Ziel, durch den Einsatz von Service- und Reinigungsrobotern nicht nur die Effizienz und Qualität der Prozesse zu steigern, sondern auch wirtschaftliche, nachhaltige und umweltschonende Lösungen zu bieten.

Über Nexaro

Nexaro ist ein Start-up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,2 Mrd. EUR Umsatz sowie 9.127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2023). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk-Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung des autonomen Saugroboters Nexaro NR 1500 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Datensicherheit und Nachhaltigkeit.