Limit Break Inc.

LIMIT BREAK BRINGT 200 MIO. USD EIN

Park City, Utah (ots/PRNewswire)

Das von Gabriel Leydon und Halbert Nakagawa gegründete Unternehmen Limit Break Inc. gibt bekannt, dass es 200 Millionen USD an Investitionskapital von Buckley Ventures, Standard Crypto und Paradigm Ventures erhalten hat.

Limit Break, bekannt für die DigiDaigaku NFT-Kollektion, sammelte außerdem Geld von Investoren wie FTX, Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel und Shervin Pishevar. „Wir haben die perfekten Partner, die perfekten Investoren und das perfekte Team, um die Glücksspielindustrie in eine neue Epoche zu führen", erklärte Leydon.

Nakagawa und Leydon sind bekannt für die Gründung von Machine Zone und deren auffällige Werbung mit Berühmtheiten wie Arnold Schwarzenegger, Mariah Carey und Kate Upton sowie für die erfolgreichsten Titel wie Game of War, Mobile Strike und Final Fantasy XV: A New Empire. Leydon und Nakagawa sind als Pioniere des „Free-to-Play"-Spiels bekannt, schlagen aber mit Limit Break eine völlig neue Richtung ein.

„Free-to-Play-Gaming geht zu Ende", so Leydon, „und Limit Break wird es ersetzen."

Das erste Projekt von Limit Break, die DigiDaigaku NFT-Kollektion, wurde der Öffentlichkeit völlig kostenlos angeboten. Limit Break geht davon aus, dass „Free Mint Games" das IPO-ähnliche Fundraising ablösen werden, das den NFT-Bereich im Jahr 2021 beherrschte und es angehenden Spieleentwicklern ermöglichte, Teile künftiger „Play-to-Earn"-Titel für Hunderte von Millionen USD zu verkaufen. „Dieses Modell funktioniert nicht", erklärte Leydon. „Unser Free-to-Own-Modell jedoch schon."

Laut Leydon wandeln sich die wenigen erfolgreichen „Play-to-Earn"-Spiele unweigerlich von „Play-to-Earn" zu „Play-to-Sell", wenn die Spieler-Investoren die Märkte zum Einsturz bringen und die zunehmend wertlosen NFTs und Kryptowährungen abstoßen, die diese sorgfältig konstruierten Volkswirtschaften einst zusammenhielten.

Mit dem Start von DigiDaigaku plant Limit Break die Einführung eines neuen Modells namens „Free-to-Own", das sowohl das „Play-to-Earn" als auch das „Free-to-Play" ersetzen wird.

Limit Break wurde im August 2021 gegründet. Sein Name wurde von der „Limit Break"-Kampfsequenz inspiriert, die in RPG-Spielen wie der Final Fantasy-Serie populär wurde. Leydon, der in den 1990er Jahren als Spieletester in die Gaming-Branche einstieg, hat Limit Break mit seiner Vision von unterhaltsamen, interaktiven Web 3-Spielen entwickelt und versucht, eine große Lücke in diesem aufstrebenden Bereich zu schließen.

„Die Leute sprechen über Web-3-Gaming wie eine futuristische Unvermeidlichkeit", so Leydon, „doch das ist es nicht. Es braucht Menschen, die es richtig entwerfen und aufbauen. Und diese Menschen arbeiten bei Limit Break."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1887089/Limit_Break_Logo.jpg