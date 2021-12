LILYSILK

Der Cameo-Pyjama von LILYSILK im neuen Musikvideo "My Kind of Present" des Weltstars Meghan Trainor ist ein umwerfendes Weihnachtsgeschenk

Los Angeles (ots/PRNewswire)

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, steht im Rampenlicht des brandneuen Musikvideos der mit dem GRAMMY® Award ausgezeichneten Singer-Songwriterin Meghan Trainor für ihre neueste Veröffentlichung "My Kind of Present", aus der Deluxe-Version ihres Debüt-Weihnachtsalbums A Very Trainor Christmas stammt, das am 29. Oktober von Epic Records veröffentlicht wurde.

In einem kuscheligen LILYSILK 22 Momme Full Length Silk Pajamas Set, ist Meghan in dem Musikvideo zu sehen, wie sie mit ihrem Sohn Riley Zeit beim Lesen verbringt. In einem späteren Teil des Videos sendet Meghan ihre Weihnachtswünsche mit ihrer "Art von Geschenk" - einer luxuriösen Schachtel der Marke LILYSILK unter dem Weihnachtsbaum, während sie LILYSILK 22 Momme Classic Mid Silk Robe trägt.

"Liebe und Teilen sind wesentliche Elemente des Erbes von LILYSILK", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Für die bevorstehende Weihnachtszeit ist LILYSILK gut vorbereitet, damit die Menschen Geschenke aussuchen und bei ihren Lieben Freude verbreiten können. Dies spiegelt den Geist von Meghans Song wider und ist damit das perfekte Geschenk für ein warmes und gemütliches Weihnachtsfest."

Sowohl das Pyjama-Set als auch der Bademantel, den Meghan in dem Musikvideo trägt, sind auf LILYSILK.com erhältlich, wo hochwertige Qualität auf erschwingliche Preise trifft, was LILYSILK zum perfekten Geschenk für die Weihnachtszeit macht. Neben den Seidenpyjamas bietet LILYSILK eine umfassende Kollektion von Produkten an, die von Augenmasken und Kissenbezügen bis hin zu Hemden und Bettwäschesets reichen, und zwar mit speziellen Festtagsrabatten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von LILYSILK: www.lilysilk.com

Informationen zu Meghan Trainor

Meghan Trainor schrieb erstmals 2014 Geschichte mit ihrer diamantenzertifizierten Smash-Single "All About That Bass". Seit der Verleihung des GRAMMY® für die beste neue Künstlerin hat die preisgekrönte Sängerin, Songschreiberin und Multiinstrumentalistin ihren Einfluss auf die Popkultur weiter ausgebaut.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit dem Ziel, Menschen zu einem besseren Leben und einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Die Marke stellt Produkte aus den feinsten Naturfasern her und verpflichtet sich zu einer Null-Abfall-Politik, während sie gleichzeitig außergewöhnliche Dienstleistungen anbietet. LILYSILK möchte seinen Kunden den ultimativen Komfort in jedem Augenblick bieten - jeden Tag und für immer, um spektakulär zu leben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697729/image.jpg