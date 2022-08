WIRmachenDRUCK Schweiz AG

Gölä wird Markenbotschafter von WIRmachenDRUCK.ch

Prominentes Gesicht für renommierte Online-Druckerei

Neuhausen am Rheinfall (ots)

Starkes Doppel: Mit dem Sänger und Rockmusiker Marco Pfeuti - besser bekannt unter seinem Künstlernamen "Gölä" - bekommt die Online-Druckerei WIRmachenDRUCK.ch den perfekten Markenbotschafter an ihre Seite. Gölä "rockt" künftig die Marke WIRmachenDRUCK.ch.

Gölä gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Schweiz. Songs wie "Schwan", "Uf u dervo" und "Keini Träne meh" sind bereits einheimisches Volksliedgut. Das war nicht immer so. Durch seine bodenständige Ehrlichkeit ist der Mundartmusiker für die einen zur Reizfigur geworden und für die anderen zu dem Menschen, der ihnen aus dem Herzen singt wie kein anderer. Zweifelsohne ist das Leben des populären Musikers sehr facettenreich - und seine Mundartsongs spiegeln diese Vielfalt wider.

Büetzer der Schweizer Rockmusik trifft auf Experten der Druckbranche

Mit seiner Persönlichkeit und seinem Werdegang passt Gölä ausgezeichnet zur Unternehmensphilosophie und zur breit gefächerten Produktpalette der Marke WIRmachenDRUCK.ch. "Seine Authentizität als Musiker deckt sich hervorragend mit unserer Vision. Wir möchten nicht nur eine grosse Vielfalt an hochwertigen Drucksachen anbieten, sondern vielmehr die kunden- und serviceorientierteste Online-Druckerei der Schweiz werden. Wir setzen die Philosophie unserer Kundinnen und Kunden in Papier und vielen anderen Produkten um. Ihre Werbung ist unser Handwerk" erklärt Johannes Voetter, Geschäftsführer der WIRmachenDRUCK Schweiz AG. "Wir freuen uns sehr, mit einem so prominenten Schweizer Rockmusiker als Markenbotschafter zusammenarbeiten zu dürfen und uns künftig gegenseitig zu inspirieren." ergänzt sein Bruder und Mitgründer, Samuel Voetter.

Gölä und die Gebrüder Voetter haben ihre Schnittmenge in der Entdeckerfreude und in der Profession, ausdrucksstarke Botschaften zu Menschen zu transportieren - sei dies durch Mundart pur oder durch die Erstellung von Kommunikationsträgern in gedruckter Form.

Auf dem Onlineportal www.wir-machen-druck.ch finden Online-Nutzerinnen und -Nutzer hochwertige Druckerzeugnisse aller Art. Das Portal ging 2017 an den Start und konnte sich sehr erfolgreich am Markt etablieren. Die Online-Druckerei richtet sich dabei sowohl an Privat- als auch Geschäftskunden, die individuelle und qualitativ hochwertige Druckprodukte suchen. So bietet WIRmachenDRUCK.ch ein schier endloses Sortiment an Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität sowie im flexiblen Digitaldruck an: Aufkleber, Blachen, Flyer, Plakate, T-Shirts, Visitenkarten und vieles mehr. Gross-formatdruck, Werbetechnik und Werbemittel ergänzen das Sortiment.

Marco Pfeuti wird als sympathischer Markenbotschafter auf unterschiedlichsten Kanälen rund um den Themenkomplex "Printlösungen und Drucksachen" zu sehen sein. Die Kooperation ist dabei auf mehrere Jahre ausgelegt.

"WIRmachenDRUCK.ch ist von Beginn an rasant gewachsen, und bietet jede Menge Möglichkeiten zur Entfaltung und Beteiligung meinerseits. Bei der Markenentwicklung dabei sein zu können, ist sehr spannend", blickt Marco Pfeuti in Richtung Zukunft.

Als exklusiver Markenbotschafter wird Gölä das Gesicht von WIRmachenDRUCK.ch sein - etwa auf Messen, beim Internetauftritt, in Social-Media-Kanälen oder bei Kundenveranstaltungen. Kundinnen und Kunden von WIRmachenDRUCK und Fans von Gölä dürfen sich auf Autogrammstunden, Spezial-Events und viele weitere Überraschungen freuen.