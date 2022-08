YOYI TECH

YOYI TECH erwirbt LinkFlow, schließt eine D+ Finanzierungsrunde über 20 Millionen Dollar ab und ist führend in der Branche für intelligentes Omnichannel-Marketing

Beijing (ots/PRNewswire)

In einer aktuellen Pressemitteilung gab der Omnichannel-Dienstleister für intelligente Marketingplattformen, YOYI TECH, die Übernahme von LinkFlow, einem industriellen Vorreiter der Customer Data Platform (CDP), bekannt. Darüber hinaus gab YOYI TECH auch den Abschluss seiner D+-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Dollar bekannt, die von Samsung Venture Investment(SVIC, NewQuest Capital unter TPG und Zhejiang SilkRoad Fund. geleitet wird. Die Übernahme und die neue Finanzierung stärken die Führungsposition von YOYI TECH in der MarTech-Branche.

Am 9. August 2022 veranstaltete YOYI TECH erfolgreich eine Konferenz mit dem Thema „Jenseits von MarTech: Die Zukunft gewinnen durch intelligentes Omnichannel-Marketing." Während der Konferenz stellte YOYI TECH seine „Drei Clouds-Strategie" vor, d. h. Werbe-Cloud – OneDesk, Omnichannel-Werbeplattform, Daten-Cloud – LinkFlow, Kundendatenplattform (CDP) und Marketing-Cloud – EngageX, Marketin-Automatisierungsplattform (MAP).

Als Tochterunternehmen der YOYI TECH Group arbeitet LinkFlow unabhängig und konzentriert sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Kundendaten- und Marketingautomatisierungsplattformen. Die Marke LinkFlow bleibt erhalten. LinkFlow und YOYI TECH werden in den Bereichen Big Data, KI, Produktinnovation und Freisetzung lebenslanger Kundenwerte zusammenarbeiten. Durch die Nutzung der Omnichannel-Interaktion können die Unternehmen ihren Kunden helfen, ihre Vertriebs- und Marketingkapazitäten über die gesamte Kundenreise hinweg zu verbessern.

Nach der Übernahme von LinkFlow ist die YOYI TECH als führendes MarTech-Unternehmen mit einer beispiellosen Omnichannel-Fähigkeit einzigartig positioniert.

Produkte : Omnichannel-CDP und MAP mit Big Data und KI

: Omnichannel-CDP und MAP mit Big Data und KI Technologie : kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Verbesserung von KI-Algorithmen und die innovative Verbesserung der Omnichannel-Fähigkeiten bei Datenerfassung, -integration, -analyse, -anwendung und dem Schutz der Daten.

: kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Verbesserung von KI-Algorithmen und die innovative Verbesserung der Omnichannel-Fähigkeiten bei Datenerfassung, -integration, -analyse, -anwendung und dem Schutz der Daten. Dienstleistungen : Sicherstellung von Kundenerfolgen, Verbesserung der Datenstrategie und Verbesserung der Kundenerfahrungen

: Sicherstellung von Kundenerfolgen, Verbesserung der Datenstrategie und Verbesserung der Kundenerfahrungen API-First: Aufbau eines MarTech-Ökosystems durch eine offene Plattform und eine API-First-Strategie, die verschiedene MarTech- und SaaS-Partner anlockt

Informationen zu YOYI TECH

YOYI TECH wurde 2007 gegründet und ist der führende Player im intelligenten Omnichannel-Marketing. Mit seinen innovativen Werbe-, Daten- und Marketing-Clouds sowie seinen Big Data- und KI-Lösungen möchte YOYI TECH die besten Produkte und Dienstleistungen anbieten, um Kunden bei der digitalen Marketingtransformation zu unterstützen. YOYI TECH hat bereits 60 % der Fortune-500-Unternehmen erfolgreich betreut und bietet umfassende Lösungen an, die Kunden dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen, die Kundenerfahrung zu verbessern und das Geschäftswachstum voranzutreiben.

Weitere Informationen über YOYI TECH finden Sie unter:

Webseite: www.yoyi.com.cn

