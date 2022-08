skalex GmbH

Skalex bietet jetzt Softwareberatung und -entwicklung für Unternehmen jeder Größe an

Leonberg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Skalex, der führende deutsche Anbieter von White-Label-Software für Kryptowährungen, hat seine Kerndienstleistungen erweitert und bietet nun auch Softwareentwicklung und Beratung für Unternehmen jeder Größe an. Das Unternehmen hat auch seine Markenidentität aktualisiert und eine neue Website gelauncht, um diese Neuerungen widerzuspiegeln.

Vor dem Hintergrund der sich verändernden Marktbedingungen und der Bedürfnisse seiner Kunden ist Skalex stolz darauf, die Erweiterung seiner Kerngeschäftsbereiche um Softwareberatung und -entwicklung bekannt zu geben. Skalex führt diese Maßnahmen auf der Grundlage des Feedbacks seiner Kunden durch. Das Unternehmen kann dank dieser neuen Dienstleistungen seine Kunden dabei unterstützen, sich an die Herausforderungen des heutigen Geschäftsumfelds anzupassen und sich erfolgreich im Markt zu behaupten.

Für eine solche Expansion ist das Unternehmen gut aufgestellt. Skalex kann auf sein umfangreiches Wissen aus langjähriger Tätigkeit in der Digital-Asset-Branche zurückgreifen, um Kunden bei der Auswahl der besten Lösungen für ihr Business zu unterstützen. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem DevOps Consulting, Enterprise Solutions, Legacy Software Upgrades sowie Payment und KYC Solutions.

Das Kernprodukt- und Serviceangebot von Skalex wurde ebenfalls erweitert und umfasst mittlerweile neben der bekannten White-Label-Software auch Wallet-Lösungen, Blockchain-Entwicklung, Smart Contracts, Asset Tokenization Solutions, NFT-Plattformen, Liquiditätslösungen und DAOs.

Der CEO von Skalex, Raj Ponniah, hat sich schon immer an den Bedürfnissen der Kunden orientiert: „Einer der Gründungsgesellschafter von Skalex sagte mir einmal, dass seine Vision darin bestand, skalierbare Lösungen anzubieten, um Kunden zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen. Ich bin sehr stolz auf unsere Produkte und innovativen Lösungen, aber im Einklang mit unserer grundlegenden Vision müssen wir uns bemühen, unsere Kunden an dem Punkt zu unterstützen, an dem sie sich gerade in ihrer Entwicklung befinden. Indem wir einen ganzheitlichen und systemischen Ansatz für die Bedürfnisse unserer Kunden wählen, können wir alle gemeinsam erfolgreich wachsen."

Bitte besuchen Sie www.skalex.io, um weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Skalex zu erhalten und um eine Demo mit einem Experten zu vereinbaren.

Informationen zu Skalex

Die in Deutschland ansässige Skalex GmbH war ein früher Pionier im Bereich der Blockchain-Dienstleistungen und der Entwicklung von Smart Contracts. Skalex hat mit seiner bekannten, maßgeschneiderten White-Label-Börsensoftware den Maßstab auf dem globalen Kryptowährungsmarkt sehr hoch gesetzt. Ursprünglich wurde die Börsensoftware mit der Absicht entwickelt, Kunden einen einfachen Einstieg in die Gründung ihrer eigenen Kryptobörsen und den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen.

Dank seiner Innovationskraft und seines Know-hows hat Skalex eine leistungsfähige Infrastruktur und maßgeschneiderte IT-Lösungen geschaffen, die es Unternehmen ermöglichen, ihr Business mithilfe des breiten Spektrums an Produkten und Dienstleistungen von Skalex zu managen und zu skalieren.

Skalex GmbH Kontakt:

Isabel Kurz

E-Mail: isabel.kurz@skalex.io