GWM

Eine neue Errungenschaft chinesischer Automarken auf dem Überseemarkt: GWMs Überseeverkäufe erreichen 1 Million Einheiten

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 3. Juli gab GWM auf der Einführungsveranstaltung der Marke Saudi Arabia TANK offiziell bekannt, dass die kumulierten Überseeverkäufe eine Million Einheiten erreicht haben, was einen neuen Meilenstein auf der Globalisierungsreise des Unternehmens darstellt.

„Genau dieses Fahrzeug (GWM TANK300) ist der einmillionste Export der GWM-Gruppe. Das ist also eine unglaubliche Leistung", sagte Gautam Arun, Produktdirektor von GWM in der Region Naher Osten, auf der Konferenz.

Nach den jüngsten Verkaufsdaten von GWM verkaufte das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2022 insgesamt 518.525 Neufahrzeuge, von denen 62.823 Fahrzeuge im Ausland abgesetzt wurden, was einem Anteil von 12 % entspricht.

Dabei behaupteten die südafrikanischen Märkte ihre führende Stellung beim Absatz. Ein Bericht der National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) zeigt, dass der HAVAL H6 der 3. Generation in den ersten beiden Monaten dieses Jahres einen Marktanteil von 15 % im Segment der kompakten SUVs erreicht hat.

Die ausgezeichneten Verkaufsergebnisse von GWM im Ausland sind hauptsächlich auf drei Aspekte zurückzuführen: hochwertige Produkte, ein breites Marktangebot und eine lokalisierte Geschäftstätigkeit.

Hochwertige Produkte wie GWM POER, TANK300, HAVAL H6 HEV und ORA GOODCAT bieten den weltweiten Käufern ein intelligentes, jugendliches und umweltfreundliches Fahrerlebnis. Die drei Technologiemarken von GWM, darunter die Intelligenz von L.E.M.O.N, TANK und COFFEE, bilden auch die Kerntechnologie für die Erneuerung und Verbesserung der Produkte.

Gegenwärtig werden die Produkte von GWM in viele Länder exportiert, was die Stärke der Marke und den Charme der chinesischen Automobile weltweit unterstreicht.

GWM hat im vergangenen Jahr auf dem thailändischen Markt seine weltweit erste Supercharging-Station mit photovoltaischer Stromerzeugung, Energiespeicherung und Aufladung eingerichtet. Darüber hinaus eröffnete das Unternehmen seine deutsche Niederlassung in München und richtete die Europazentrale ein, die als Drehscheibe für die Entwicklung des kontinentaleuropäischen Marktes dienen soll.

Im Zuge der Globalisierung hat GWM den Absatz hochwertiger Produkte durch lokalisierte Herstellungs- und Marketingstrategien vorangetrieben.

Im Januar 2022 übernahm das Unternehmen offiziell das Werk Iracemápolis in Brasilien und investierte 11,5 Milliarden CNY, um den Aufbau der lokalen Industriekette zu vertiefen. Durch das Sponsoring einflussreicher Veranstaltungen wie Triathlons und WSL-Surfing auf dem australischen Markt schafft GWM auch aktiv lokalisierte Marketing-IP, um die lokale Kultur und das Leben vor Ort tiefgreifend zu erreichen und das Bewusstsein der Kunden für die Marke und die Produkte zu verbessern.

GWM verfolgt seit 25 Jahren in Folge das Konzept und die Strategie, die Märkte in Übersee zu erobern, und hat dabei hervorragende Ergebnisse erzielt. Der Auslandsabsatz des Unternehmens erreichte im vergangenen Jahr 142.793 Einheiten, 103,7 % mehr als im Vorjahr.

Die Führungskräfte des Unternehmens sagten auf der Overseas Distributors Online Conference, dass GWM plant, bis 2025 einen weltweiten Jahresabsatz von 4 Millionen Einheiten zu erreichen, von denen etwa 80 % intelligentere neue Energieprodukte sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859240/A_New_Achievement_of_Chinese_Auto_Brands_in_Overseas_Market__GWM_s_Overseas_Sales_reached_1_Million.jpg