Millioneninvestition in Druckluft-Energiespeicher für Gebäude und Industrie

Die Green-Y Energy AG mit Sitz in Hasle bei Burgdorf in der Schweiz hat eine weitere Investitionsrunde über drei Millionen Schweizer Franken abgeschlossen. Mit dem Kapital wird der Markteintritt mit einem neuartigen Druckluft-Energiespeicher für Gebäude und Industrie vorangetrieben, den Green-Y entwickelt hat und produziert. Er speichert mit Hilfe von Druckluft nicht nur Strom, sondern versorgt Gebäude und Prozesse gleichzeitig mit Wärme und Kälte. Dadurch gilt die Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Batteriesystemen als besonders nachhaltig. Die Investitionsrunde wurde mit der renommierten Schweizer Kapital Global Impact Fund AG, dem Greentech-Investitionsvehikel des Unternehmers Umut Ertan, abgeschlossen.

Pilotanlage im Praxiseinsatz – Marktstart im kommenden Jahr

Nach einer Entwicklungsphase von vier Jahren hat Green-Y im Jahr 2023 eine Pilotanlage mit einer Gesamtkapazität von 100 kWh erfolgreich realisiert. Die Anlage speichert PV-Strom eines Gewerbeareals und dient der Optimierung des Eigenverbrauchs. In Wohn- und Bürogebäuden kann sie zusätzlich die Raumheizung, Warmwasserbereitung und Kühlung unterstützen. In Industriebetrieben kann die erzeugte Wärme und Kälte in Produktionsprozessen genutzt werden.

„Das zusätzliche Kapital gibt uns die Möglichkeit, unsere Speichertechnologie weiter zu optimieren und die Vermarktung der Anlagen voranzutreiben“, sagt Rafik Barhoumi, CEO der Green-Y Energy AG. „Wir danken allen Investoren für ihr Vertrauen!“

Umut Ertan, Gründer der Schweizer Kapital Global Impact Fund AG und Lead Investor: „Ich bin von der Technologie und dem Team begeistert. Aufgrund meiner Erfahrung in der Immobilienbranche bin ich überzeugt, dass wir mit dieser Technologie eine der grossen Herausforderungen der Zukunft, das Thema Energiespeicher, besonders umweltverträglich lösen können.“

Experte bestätigt Nachhaltigkeit von Druckluftspeichern

Die Druckluftspeicher von Green-Y verzichten auf kritische Rohstoffe, haben eine lange Lebensdauer von 20 Jahren und sind durch die integrierte Erzeugung von Wärme und Kälte besonders effizient.

Beim Aufladen des Speichers wird Luft mit Hilfe von Strom komprimiert und mit bis zu 300 bar in Druckluftflaschen gespeichert. Bei der Kompression entsteht Wärme von bis zu 60°C, die für die Gebäudeheizung, Warmwasserbereitung oder als Prozesswärme genutzt werden kann.

Beim Entladen des Speichers wird die Luft aus den Speicherflaschen expandiert, wobei ein Generator Strom erzeugt. Bei der Expansion sinkt die Temperatur auf bis zu 3°C. Die entstehende Kälte kann zur Raumkühlung, Serverkühlung oder als Prozesskälte eingesetzt werden.

Der Experte für Speichertechnologien Christian Ochsenbein, Leiter des Swiss Battery Technology Center, bestätigt die Vorteile der Mehrfachnutzung: „Der Druckluft-Energiespeicher von Green-Y ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, wenn die Speicherung der elektrischen Energie mit der Nutzung der Wärme oder Kälte kombiniert wird. Deswegen eignen sich Druckluftspeicher insbesondere für Quartiere, grössere Bürogebäude und die Industrie.“

Über die Green-Y Energy AG

Die Green-Y Energy AG mit Sitz in Hasle bei Burgdorf in der Schweiz entwickelt und produziert innovative Druckluft-Energiespeicher (CAES) für Gebäude und Industrie. Das neunköpfige Team der im Jahr 2020 gegründeten Firma trägt mit nachhaltigen Energielösungen zur Energiewende bei. Dabei wird sie von Investoren wie auch im Rahmen von Förder- und Forschungsprojekten gemeinsam mit führenden Schweizer Hochschulen unterstützt. Der entwickelte Druckluft-Energiespeicher von Green-Y speichert Strom und erzeugt dabei zusätzlich Wärme und Kälte. Damit eignet er sich für die Anwendung in Wohnarealen, Büro- und Gewerbebauten sowie in der Industrie.

Über die Schweizer Kapital Global Impact Fund AG

Die Schweizer Kapital Global Impact Fund AG wurde 2018 von dem Unternehmer Umut Ertan gegründet, um Startups mit nachhaltigkeitsbezogenen und skalierbaren Geschäftsmodellen durch Impact Investing zu unterstützen. Die in Zürich ansässige Schweizer Kapital Global Impact Fund AG unterstützt Unternehmen durch verschiedene, bedarfsgerechte Finanzierungsmöglichkeiten von Venture Capital bis Private Equity. Der Fokus liegt neben Umwelttechnik auf den Branchen Logistik/Immobilien, Mobilität/Automotive, Health/Food und FinTech. Langfristiges Ziel ist es, zu einem der führenden europäischen Impact Investoren mit internationaler Wirkung zu werden.

