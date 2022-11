RFOptic

RFOptic erhält bedeutenden Auftrag von einem zweiten europäischen Fortune-500-Unternehmen für 5G-Anwendungen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Das multinationale Unternehmen hat einen Großauftrag über Dutzende von bidirektionalen RFoF-Subsystemen von RFOptic für 5G-Anwendungen erteilt.

RFOptic, ein führender Anbieter von Lösungen für RF over Fiber (RFoF) und Optical Delay Line (ODL) für die 5G-Industrie sowie für Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Satellit sowie für Forschungslabors, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Großauftrag von einem zweiten Fortune-500-Unternehmen für seine 5G-Anwendungen erhalten hat.

Die 5G-Subsysteme von RFOptic werden verwendet, um die bestehende koaxiale Infrastruktur des Kunden zu Testzwecken für Basisstationen zu ersetzen. Darüber hinaus wird RFOptic dem Kunden sein HTML/REST-Webserver-basiertes Fernverwaltungssystem zur Verfügung stellen, um alle Geräte aus der Ferne zu überwachen und zu steuern und so Betriebskosten zu sparen.

„Wir sind stolz darauf, einen weiteren großen Deal mit einem zweiten globalen 500-Unternehmen für unsere 5G-Lösungen abzuschließen", sagte Dr. Avner Sharon, CEO und CTO bei RFOptic. „Dieser Auftrag folgt auf die wiederholten Aufträge, die wir Anfang des Jahres von einem anderen Global 500-Unternehmen erhalten haben. Nach der Analyse der Leistungen unserer RFoF-Subsystemlösungen mit unidirektionalen und bidirektionalen Konfigurationen in verschiedenen 5G-Frequenzbändern, zusammen mit unserem Fernsteuerungs- und Überwachungssystem, erteilte der multinationale Konzern seinen ersten Auftrag über Dutzende von Subsystemen für 5G-Anwendungen, wobei in den kommenden Jahren Tausende von RFoF-Subsystemen verkauft werden sollen."

Aufgrund des Erfolgs seines 5G-Angebots rechnet RFOptic damit, im Laufe des Jahres 2023 bedeutende neue Aufträge von diesem Kunden zu erhalten. Außerdem erwarten wir weitere wiederholte Aufträge von unserem ersten Fortune-500-Kunden für 5G-Anwendungen. Mit dem erfolgreichen Einsatz der RFOptic-Subsysteme für 5G bei beiden Kunden in den Jahren 2022/2023 hat sich das Potenzial dieser Systeme bewährt und die Führungsposition von RFOptic in diesem Marktsegment wurde untermauert.

Informationen zu RFOptic

RFOptic ist ein führender Anbieter von Lösungen für RF over Fiber (RFoF) und Optical Delay Line (ODL) in der 5G-Industrie für Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und der Satellitenindustrie. RFOptic bietet seinen Kunden verschiedene Standardprodukte sowie kundenspezifische Lösungen, die für eine breite Palette von RFoF-Produkten optimiert sind, zu erschwinglichen Preisen und mit einer schnellen Bearbeitungszeit. RFOptic hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen in reale Geschäfte zu verwandeln, indem es ihnen qualitativ hochwertige und hochmoderne RFoF-Lösungen sowie innovative, maßgeschneiderte Lösungen anbietet.

Weitere Informationen zu RFOptic finden Sie auf www.rfoptic.com.

Medienkontakt:

Frau Debra De-Jong

debra@rfoptic.com

www.rfoptic.com

