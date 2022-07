Ark Games

Explosives Spiel „The Legend of Neverland" kommt in Europa und den Vereinigten Staaten mit über 2 Millionen Reservierungen an

Peking (ots/PRNewswire)

MMO-Spiele chinesischer Hersteller entwickeln sich in Übersee rasant, und das explosive MMORPG „The Legend of Neverland" von Ark Games, einer Tochtergesellschaft von Kunlun Tech, expandiert weiter auf den europäischen und amerikanischen Markt, nachdem es in Südostasien, Hongkong, Macao und Taiwan hervorragende Ergebnisse erzielt hat.

„The Legend of Neverland" eröffnete Ende April offiziell die Vorregistrierung in mehr als 160 Ländern in Europa und den Vereinigten Staaten, und die Anzahl der Reservierungen für zwei Plattformen erreichte am 20. Juni 1 Million. Das Produkt hat die empfohlene Position in der gesamten Region der Google Play-Plattform erhalten, und bis jetzt hat das Reservierungsvolumen 2 Millionen überschritten, und bewegt sich auf das Ziel von 3 Millionen Reservierungen zu. Das Spiel wird voraussichtlich Ende August offiziell auf den Markt kommen.

In dem Spiel können die Spieler jede Ecke der Karte erkunden und so weit wie möglich in der Welt herumlaufen. Außerdem können Sie in aller Ruhe angeln, schwimmen, Insekten fangen, Blumen pflanzen, Klavier spielen und tanzen, was ihnen ungeahnten Spaß bereiten wird.

Die große Welt und der leichte Abenteuerstil von „The Legend of Neverland" wurden bei ihrer Veröffentlichung gut aufgenommen. Das Spiel kombiniert den Welthintergrund des Lebensbaums mit der Positionierung des „Mori"-Stils und bezieht den „Flower Spirit" in das Spiel ein, was den Spielern viel Frische bringt.

Durch die prächtige visuelle Präsentation, die lebendige Darstellung der Charaktere, die flüssigen und harten Kampfszenen und die großartige und vollständige Struktur des Weltbildes bietet „The Legend of Neverland" ein fesselndes Spielerlebnis mit kinoreifer Grafik, das von Spielern auf der ganzen Welt einhellig gelobt wurde.

Nach der offiziellen Markteinführung in Hongkong, Macau und Taiwan im Februar 2022 erreichte „The Legend of Neverland" den 9., 8. und 4. Platz der meistverkauften IOS-Spielecharts in Taiwan, Hongkong und Macau und erzielte an einem Tag einen Umsatz von über 2,5 Millionen RMB.

Ark Games ist eine wichtige globale Plattform für mobile Spiele von Kunlun Tech, deren Geschäftsfeld die Entwicklung, den Vertrieb und den Betrieb von mobilen Spielen sowie den Agenturvertrieb von hochwertigen Spieleprodukten im In- und Ausland umfasst. Zu den Spielkategorien gehören MMORPG, RPG, SLG, Casual usw., die hauptsächlich für Europa, Amerika, Japan, Korea, Südostasien, Südasien, das chinesische Festland, Hongkong, Macao und Taiwan bestimmt sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1860095/image.jpg