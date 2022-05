Massangefertigt für Sie - Ihre Schreinerei in Steinhausen

Oehler Web

Seit der durch Meinrad Huwiler vorgenommenen Firmengründung im Jahr 1953 steht die Schreinerei Huwiler für Innovationsgeist und modernes Mobiliar.

Steinhausen - Schweiz, Mai 2022: Ob wir uns durch ein Möbelstück angesprochen fühlen, entscheidet sich in wenigen Sekunden. Dabei sind es die Details, die darüber entscheiden, ob wir uns mit dem Möbel wohlfühlen. Viele Menschen möchten individueller leben. Ein Wunsch, der sich auch immer mehr in der Wahl der Einrichtung widerspiegelt. Das Mobiliar soll zur Person passen und harmonisch in die heimischen vier Wände passen.

Um diesen Vorstellungen gerecht zu werden, setzt man bei der Schreinerei Huwiler zwei ganz besondere Werkzeuge ein: die menschliche Hand und die Passion für Formen und Farben sowie das Bestreben, ein erstklassiges Produkt anbieten zu wollen.

Wenn Ihnen hochwertige und individuelle Möbel am Herzen liegen, sollten Sie die Schreinerei Huwiler in Steinhausen kennenlernen. Massangefertigtes Mobiliar – antik oder modern – auf Kundenwunsch gefertigt, ist das Markenzeichen des Betriebes.

Ob Sie neue Einbauschränke benötigen, Badmöbel oder ein individuelles Projekt anstreben – das Team von Huwiler kann Ihre Ideen umsetzen. Sollten die Grenzen des Möglichen doch einmal berührt werden, wird nach einer passgenauen Lösung gesucht.

Die Stärke des Unternehmens ist die Betreuung von der ersten Idee bis hin zur Umsetzung. So werden Sie in Bezug auf Varianten, Farben und Material beraten. Anschliessend werden die besprochenen Details detailgetreu geplant und in die Produktion gegeben. Die mit höchster Sorgfalt hergestellten Produkte werden danach termingerecht geliefert und am gewünschten Aufstellungsort von unseren Schreiner/innen montiert.

Wer sich von der professionellen Arbeit der Schreinerei überzeugen möchte, kann den Showroom in der Allmendstrasse 3a in Steinhausen (Zug) besuchen. Dort können Sie sich auch über aktuelle Trends informieren.

Adresse: Schreinerei Gebrüder Huwiler Allmendstr. 3a 6312 Steinhausen