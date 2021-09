Alexander Albert neuer Vorsitzender des DRV-Ausschusses Business Travel

BCD Travel Germany GmbH

Alexander Albert, deutscher Geschäftsführer und Vice President Program Management Europe bei BCD Travel, wurde in der jüngsten Sitzung des Deutschen Reiseverbands (DRV) einstimmig zum neuen Vorsitzenden des DRV-Ausschusses Business Travel gewählt.

"Ich freue mich sehr über das Ergebnis der Abstimmung und auf meine neue Aufgabe im DRV," so Alexander Albert. "Mein Ziel ist es, die Bedeutung des Geschäftsreisebereichs für die gesamte Reisebranche im Ausschuss Business Travel weiter herauszuarbeiten sowie den pandemiebedingten Wandel verbandsseitig zu begleiten und voranzutreiben. Ich möchte Geschäftsreiseunternehmen auch zukünftig eine starke Stimme geben, die ihren Mehrwert branchenintern und in der breiten Öffentlichkeit klar kommuniziert."

"Mit Alexander Albert haben wir einen versierten Branchenkenner als neuen Vorsitzenden für unseren Ausschuss Business Travel gewinnen können. Er wird in seiner neuen Funktion das Thema Geschäftsreisen als strategisches Managementthema weiter verankern und die Vorteile eines professionellen Geschäftsreisemanagements in der Öffentlichkeit herausstellen. Darüber freuen wir uns sehr", so der DRV.

Der 47-jährige Alexander Albert (https://www.linkedin.com/in/alexander-albert-48826a2/) ist ein strategischer Branchenexperte mit über 20 Jahren Erfahrung in der Leitung kundenorientierter Teams. Seit Juni 2019 ist er bei BCD Travel verantwortlich für das europäische Program Management Team, das Kunden bei der Implementierung und Umsetzung spezifischer Geschäftsreiseprogramme auf nationaler und internationaler Ebene unterstützt. Seit September 2020 ist Alexander Albert zudem Geschäftsführer der BCD Travel Germany GmbH. Er lebt und arbeitet in Frankfurt.

