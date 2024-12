dormakaba International Holding AG

Einladung zum Presserundgang auf der BAU 2025

Innovationsstark für eine nachhaltige Zukunft: dormakaba auf der Messe BAU 2025 mit wegweisenden Zutrittslösungen

Auf der Weltleitmesse der Baubranche, der BAU 2025 in München, präsentiert dormakaba in Halle B1, Stand 319 unter dem Motto „For Every Place That Matters“ seine neuesten Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Zugangslösungen.

Diese würden wir Ihnen gerne persönlich in einem Presserundgang vorstellen.

Auf der Messe BAU 2025 möchten wir Ihnen gerne persönlich unsere Innovationen rund um die Tür vorstellen und Ihnen Gelegenheit geben, mit unserem Management ins Gespräch zu kommen.

Daher laden wir Sie herzlich zu einem Presserundgang ein, den wir an zwei Tagen anbieten:

Montag, 13. Januar, um 14.30 Uhr (ab 14:15 Uhr Kaffee & Snacks)

oder

Dienstag, 14. Januar, um 10 Uhr

Ort: dormakaba Messestand, Halle B1, Stand 319

Nach einer kurzen Einführung von Torsten Stolte, dem Geschäftsführer der dormakaba Deutschland GmbH, zeigen Ihnen unsere Experten ausgewählte, neue Zugangslösungen (insgesamt ca. 30 Minuten)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung, ob Sie an einer Tour teilnehmen möchten.

Doch bevor es im Januar wieder richtig los geht, kommt mit Weihnachten eine Zeit des Besinnens, Innehaltens und der Ruhe. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten, eine entspannte Auszeit und einen guten Start in ein glückliches, gesundes neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Eisenbeis-Trinkle

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

