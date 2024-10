dormakaba International Holding AG

ICONIC AWARDS 2024: Vier Lösungen von dormakaba mit Winner ausgezeichnet

ICONIC AWARDS 2024: Vier Lösungen für Zutrittskontrolle, Zugang und Zeiterfassung von dormakaba mit Winner ausgezeichnet

Beim diesjährigen ICONIC AWARDS 2024: Innovative Architecture sind gleich vier Lösungen von dormakaba in drei Kategorien mit einem „Winner“ ausgezeichnet worden: die neue Terminalgeneration für Zeiterfassung und die neue, digitale Hochsicherheits-Tresorschlossserie Axessor APEXX IP in der Kategorie „Product- Building Technologies“, das automatische Türsystem MotionIQ in der Kategorie „Energy Solutions“ und die cloudbasierte Zutrittslösung skyra in der Kategorie „Product Special“.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz auf die vier Auszeichnungen dieses neutralen, internationalen Architektur- und Designwettbewerbs. Diese Auszeichnungen stärken unseren Ruf als designorientiertes Unternehmen und sind ein Zeichen der Anerkennung für kreative Produktentwicklung und Innovation. Auch motivieren sie unsere Mitarbeitenden, weiterhin Produkte von höchster Qualität zu entwickeln“, betont Torsten Stolte, der Geschäftsführer der dormakaba Deutschland GmbH.

Die neuen dormakaba Terminals 96 00 und 98 00 der neuen Terminalgeneration für Zeiterfassung unterstützen individuelle Arbeitszeitmodelle, erfüllen die spezifischen Bedürfnisse der Arbeitgeber und sind darauf ausgelegt, sich an verschiedene Anforderungen und Display-Designs anzupassen. Die Terminals sind flexibel, zukunftsfähig, einfach zu integrieren und nachhaltig.

Das intelligente Türsystem Motion IQ für Automatiktüren verbessert die Energiebilanz eines Gebäudes deutlich und senkt gleichzeitig Betriebskosten, erleichtert den barrierefreien Zugang zum Gebäude und optimiert die sichere Nutzung von automatischen Türen. Das neue System öffnet die Tür nur dann, wenn es tatsächlich notwendig ist und schließt sie unmittelbar nach dem Durchgang, da MotionIQ den idealen Öffnungszeitpunkt sowie die Offenhaltezeit berechnet.

Die smarte On-demand-Lösung skyra sorgt für einen sicheren, einfachen Zutritt zu verteilten Standorten der kritischen Infrastruktur. Das skyra Portfolio umfasst eine Vielzahl von Schließzylinder-Ausführungen für jede Schließsituation und einen wiederaufladbaren Schlüssel, der in Verbindung mit der mobilen App die Zutrittsrechte und Schließinformationen mit dem Cloud-Service kommuniziert.

Die neue digitale Tresorschlossserie „Axessor APEXX IP“ setzt neue, signifikante Maßstäbe und Standards im Bereich der Tresorschlösser und liefert eine vernetzbare, zeitgemäße Multi-Schloss-Applikation. In Verbindung mit der Verwaltungs- und Vernetzungsplattform können die Tresorschlösser aus der Ferne sicher verwaltet und programmiert werden. Ideal für alle Unternehmen, die die Effizienz und den Komfort einer vernetzten und einheitlichen Tresorschlosslösung bei Einhaltung höchster Sicherheitsstandards benötigen.

Bei der Preisverleihung am 08. Oktober in München überreichte Bernhard Heitz, Strategic Product Design bei dormakaba, den von dormakaba gestifteten Sonderpreis in der Kategorie „Architects of the Year“ an Soledad Rodríguez, Partner & Director of Construction Supervision Tatiana Bilbao Estudio aus Mexiko. „Das mexikanische Architektur-Studio von Tatiana Bilbao betrachtet Architektur als Werkzeug zur Verbesserung gesellschaftlicher Situationen. Mich beeindruckt, wie lokale Gegebenheiten meisterhaft in markante architektonische Gesten umgesetzt werden,“ erklärt Bernhard Heitz.

