CGTN: China ehrt anlässlich des 75. Nationalfeiertages Persönlichkeiten mit höchsten Auszeichnungen

PEKING, 30. September 2024 /PRNewswire/ – Huang Zongde trat im Alter von 17 Jahren in die chinesische Volksbefreiungsarmee ein und begann eine fast vier Jahrzehnte währende Militärkarriere, in der ihm sein Mut, seine Tapferkeit und seine Hingabe unzählige Auszeichnungen und Ehrungen einbrachten.

Der hochdekorierte 93-Jährige erhielt am Sonntag die höchste staatliche Auszeichnung, als ihm der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Zeremonie in der Großen Halle des Volkes in Peking die Medaille der Republik verlieh.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China, der am 1. Oktober begangen wird, verlieh China an 15 Personen, darunter Huang, nationale Medaillen und Ehrentitel in Anerkennung ihres Beitrags und ihrer Leistungen.

Chinesische Helden und Vorbilder

Neben Huang wurden drei weitere Personen mit der Medaille der Republik ausgezeichnet. Wang Yongzhi, ein Raketenexperte und Pionier des bemannten Raumfahrtprogramms Chinas, wurde posthum geehrt. Wang Zhenyi, ein Medizinwissenschaftler, der für seine Durchbrüche in der Leukämiebehandlung bekannt ist, und Li Zhensheng, ein Experte für Weizenzucht, gehören ebenfalls zu den Preisträgern.

Die nationalen Ehrentitel gingen an 10 Personen, darunter Wissenschaftler, einem Grenzschutzbeamten, einem Künstler, einen Handwerker, Pädagogen, einem Gesundheitspfleger, einem Wirtschaftswissenschaftler und einen Sportler.

In seiner Ansprache bei der Preisverleihung am Sonntag rief Präsident Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, das chinesische Volk dazu auf, von Helden und Vorbildern zu lernen, um eine mächtige Kraft für den Aufbau eines starken Chinas zu bilden.

China befinde sich in einer entscheidenden Phase für den Aufbau eines großen, modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht und für die nationale Verjüngung durch die chinesische Modernisierung, sagte er.

Xi ermutigte das chinesische Volk, außergewöhnliche Leistungen auf gewöhnlichen Arbeitsplätzen anzustreben, und forderte sie auf, einen Beitrag zur Lösung der Entwicklungs- und Reformherausforderungen und zur Sicherung der sozialen Harmonie und Stabilität zu leisten.

Chinas alte Freunde und gute Freunde

Als höchste staatliche Auszeichnung für Ausländer verlieh China die Freundschaftsmedaille an Dilma Rousseff, President der New Development Bank und ehemalige brasilianische Präsidentin, für ihr Engagement für die Freundschaft zwischen China und Brasilien, für die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten sowie für die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern, einer Gruppe großer Schwellenländer.

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung sagte Rousseff, die Medaille symbolisiere die starken Bindungen zwischen Brasilien und China, und versprach, sich weiterhin unermüdlich für die Förderung der Freundschaft einzusetzen.

Chinas Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, darunter die wirtschaftliche Transformation, die technologische Innovation und die bemerkenswerte soziale Entwicklung, haben das Land zu einem Leuchtturm und einer Quelle der Inspiration für die Welt gemacht, sagte sie.

Xi lobte Rousseff als herausragende Vertreterin der alten und guten Freunde Chinas, die in den vergangenen 75 Jahren dieselben Bestrebungen geteilt und dem chinesischen Volk zur Seite gestanden haben, und versprach, dass China diese internationalen Freunde niemals vergessen werde.

Das chinesische Volk ist bereit, sich mit Menschen aus aller Welt zusammenzutun, um den Weltfrieden zu sichern, die gemeinsame Entwicklung zu fördern und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit voranzutreiben, um eine bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen, sagte er.

