dormakaba International Holding AG

dormakaba auf der SicherheitsExpo - Pressevorschau und Einladung

SicherheitsExpo 2023: Smarte Zutrittslösungen von dormakaba

Zusammen mit den Partnern Bavaria Zeitsysteme GmbH und tobler GmbH & Co.KG präsentiert dormakaba auf der Messe in Halle 1, Stand B04 Sicherheitslösungen für den Zutritt zu Gebäuden und Räumen. Blickfang ist ein Showmobil, in dem neben der vernetzten Türlösung EntriWorX Ecosystem weitere innovative Zugangslösungen gezeigt werden. Vorgestellt wird eine Zutrittslösung für Unternehmen der kritischen Infrastruktur mit einer hohen Anzahl an Standorten und Organisationen, die sich über eine große geografische Fläche erstrecken, wie beispielsweise in den Bereichen Telekommunikation, Wasser, Energie, Stadtinfrastruktur und Transportwesen.

Gerne laden wir Sie auf unseren Stand in Halle 1, B04 ein.

Mit der cloudbasierten On-demand-Lösung skyra können Betreiber von kritischer Infrastruktur den Zutritt zu ihren Standorten einfach managen ohne Verteilung herkömmlicher Schlüssel. Die neue Lösung nutzt die Technologie von mobilen Geräten. Das skyra Portfolio umfasst eine Vielzahl von Schließzylinder-Ausführungen für jede Schließsituation und einen wiederaufladbaren Schlüssel, der in Verbindung mit der mobilen App die Zutrittsrechte und Schließinformationen mit dem Cloud-Service kommuniziert. Die Lösung stellt sicher, dass die richtigen Schlüssel zur richtigen Zeit in den richtigen Händen sind, und gibt Betreibern eine größere Kontrolle, mehr Transparenz sowie eine signifikante Steigerung ihrer Effizienz. Das System benötigt keine Wartung, da Zylinder und Schlüssel batterielos sind und sie für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt sind.

Weitere Ausstellungsschwerpunkte sind die Partnerlösungen von Bavaria Zeitsysteme und tobler.

Halle 1, Stand B04

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

