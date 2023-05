dormakaba International Holding AG

Neue Partnerschaft: dormakaba ist Aareon Connect Partner

Mit Aareon Connect hat Aareon, der führende Anbieter von SaaS-Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft, ein neues Partnerprogramm gestartet. Zu den ersten Partnern zählt der Zutrittsspezialist dormakaba, der mit seinem neuen Cloud-Zutrittsmanagementsystem resivo für die Immobilienwirtschaft die Zutrittsverwaltung von Gebäuden enorm vereinfacht.

Mit dem neuen Partnersystem Aareon Connect lassen sich externe digitale Lösungen und Services über eine standardisierte Schnittstelle und mittels einheitlichem Datenmodell nahtlos mit den ERP-Systemen von Aareon verbinden. „Aareon Connect ist quasi ein Online-Marktplatz. Wir wollen die Art und Weise wie wir alle im Privatleben über App-Stores unkompliziert und schnell Software beziehen, auf die Immobilienbranche übertragen. Unser Ziel ist es, die Best-in-Class-Softwarelösungen der Immobilienbranche in einem einzigen Ökosystem zu vereinen,“ erklärt Alf Tomalla, Group Director Partner Ecosystem Success der Aareon Group.

Immobilienunternehmen profitieren dadurch von der zeit- und ressourcenschonenden Integration von Partner-Lösungen in ihr digitales Ökosystem. „Wir freuen uns sehr, im Rahmen des Partnerprogramms Aareon Connect unser einzigartiges Zutrittsmanagementsystem resivo an die Systemlandschaft von Aareon anbinden zu können,“ betont Bernd Rütgers, Leiter System Sales der dormakaba Deutschland GmbH. „Die Vorteile elektronischer Schließsysteme, gekoppelt mit sicheren und gleichzeitig anwenderfreundlichen Applikationen für Mieter und Verwalter, bieten bedeutende Mehrwerte für unsere Kunden, die wir durch Integration von dormakaba in die Aareon-ERP-Systeme maximieren.“

Die Cloud-Lösung resivo von dormakaba für die Immobilienwirtschaft sorgt für eine einfache Zutrittsverwaltung von Gebäuden. Mit resivo lassen sich für das Wohnungsunternehmen alle Zutrittsrechte flexibel per Web Admin Portal organisieren. So können sie die Zutrittsrechte für Gemeinschaftstüren wie Eingangstüren, Türen zur Tiefgarage, zu Gemeinschaftsräumen oder für Dritt-Firmen für Dienstleistungen in Technikräumen, bequem vom Büro aus verwalten und vergeben. Es fallen keine aufwändigen Fahrten zu Liegenschaften mehr an, um dort Zutritte zu koordinieren oder dafür zu sorgen, dass die Zutrittsrechte (z.B. das Entgegennehmen von vergebenen Schlüsseln) auch wieder entzogen werden. Nach dem digitalen Einzug des Mieters sind alle vorherigen Zutrittsberechtigungen gelöscht und die einzigartige Hoheitstrennung des Systems ermöglicht eine garantierte Trennung zwischen Verwalter und Mieter. Das Smartphone wird zum sicheren Schlüssel. RFID Key-Fobs oder Karten funktionieren zusätzlich. Für das Wohnungsunternehmen bietet das Zutrittsmanagementsystem resivo viele Vorteile: Effizientere Abläufe, Zeit- und Kostenersparnis und einfachere Handhabung.

Mehr Informationen unter: https://www.resivo.de

Weitere Informationen zu Aareon Connect finden Sie hier: https://connect.aareon.com/home

