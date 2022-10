dormakaba International Holding AG

Digitale Türplanung von dormakaba auf der BIM World MUNICH 2022

Seit mehr als sechs Jahren ist die BIM World MUNICH die führende Netzwerkplattform in D-A-CH für nationale und internationale Akteure der Digitalisierung der Bau-, Immobilien- und Infrastrukturbereiche. Mit den Key-Playern der Branche sowie zahlreichen innovativen Start-Ups und über 200 Referenten bringt die BIM World MUNICH das gesamte BIM-Ökosystem zusammen. Auch dormakaba stellt die Digitalisierung von Bauprozessen in den Fokus und präsentiert deshalb die digitalen Planungstools der neuen Türlösung EntriWorx Ecosystem.

Mit den Software-Tools EntriWorX Planning 360° und EntriWorX Planner sowie dem BIM-Konfigurator „Screo“ hat dormakaba innovative Planungstools entwickelt, die Architekten und Planer bei der Türplanung ihrer Projekte effizient unterstützen und für einen sicheren Datenfluss über alle Gewerke und Partner sorgen.

Die neuen EntriWorX Kollaborations- und Planungs-Softwareanwendungen stehen auch im Mittelpunkt des Fachvortrags „Türplanung digital – durchgängige Daten von der Planung bis zum Betrieb“ von Dr. Kai Oberste-Ufer am 22.11. um 13:10 auf der Congress Stage 2. Ein weiterer Vortrag zum Thema „The road to BIM – Erfahrungen bei der BIM-Umsetzung bei dormakaba“ ebenfalls von Dr. Kai Oberste-Ufer findet am 23.11.um 10:30 Uhr auf der Breakout Session Stage 1 statt.

Ausstellungshalle, Stand Nr. 49

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

