Karusselltür KTV ATRIUM FLEX von dormakaba mit dem ICONIC Award ausgezeichnet

Beim diesjährigen ICONIC AWARD 2022: Innovative Architecture ist die Ganzglas-Karusselltür KTV ATRIUM FLEX von dormakaba in der Kategorie „Product“ mit dem Label „Best of Best“ ausgezeichnet worden. Die Tür besticht durch ihre transparente Optik und ihre Dimensionen: Bis zu vier Meter Höhe lassen sich mit der Tür realisieren. Der getriebelose Direktantrieb sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und bildet durch die Deckenmontage und den LED-Lichtring ein weiteres optisches Highlight.

Die Jury begründet die Auszeichnung der Karusselltür wie folgt:

"Die Ganzglas-Karusselltür KTV ATRIUM FLEX birgt in ihrem zeitlos eleganten und anspruchsvollen Erscheinungsbild eine moderne Licht- und Antriebstechnik mit einem extrem flachen und getriebelosen Elektromotor. Dieser sorgt nicht nur für maximalen Zutrittskomfort, sondern arbeitet auch besonders geräusch-, verschleiß- und wartungsarm. Da die Technik unauffällig in die Glasdecke integriert ist und somit keine Grube mit aufwendiger Entwässerung benötigt, ist der Installationsaufwand moderat. Eine formal und technisch sehr überzeugende Lösung, die dank ihrer hohen Transparenz in viele moderne und historische Baustile passt und ein stilvolles Highlight im Eingangsbereich setzt."

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, sagt Uwe Eisele, Leiter Marketing Deutschland bei dormakaba. „Die prämierte Karusselltür repräsentiert unser Ziel, unsere Produkte nahtlos in die jeweilige Umgebung einzugliedern und so ein einheitliches und ansprechendes Gesamtbild zu schaffen.“

Die Preisverleihung findet am 05. Oktober 2022 in der BMW-Welt in München statt.

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

