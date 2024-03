Woolpert

Woolpert erwirbt Murphy Geospatial, ein führendes europäisches Unternehmen für Geodatenlösungen mit Sitz in Irland

Dayton, Ohio, 27. März 2024 (ots/PRNewswire)

Mit dieser Akquisition erweitert Woolpert seine Präsenz in Europa und unterstützt den Ausbau und die Weiterentwicklung von Mapping-Technologie und Innovation.

Woolpert hat Murphy Geospatial übernommen, ein multidisziplinäres Unternehmen für Geodatenlösungen mit Hauptsitz in Kilcullen, Irland. Murphy Geospatial ist ein privates, in Familienbesitz befindliches Unternehmen für Geodatenlösungen, das ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbietet, darunter Vermessung, mobile und Innenraumkartierung, Anlagenüberwachung, Untergrundtechnik und die Entwicklung digitaler 3D-Zwillinge. Das Unternehmen beschäftigt fast 400 Mitarbeiter in sechs Büros in Irland und in Großbritannien.

Woolpert ist ein privates, US-amerikanisches Architektur-, Ingenieur- und Geodienstleistungsunternehmen, das 1911 gegründet wurde und seit mehr als 50 Jahren umfassende und integrierte Geodienstleistungen anbietet. Neil Churman, Präsident von Woolpert, sagte, dass sich diese Akquisition auf die Erweiterung und den Ausbau von Woolperts geografischen Fähigkeiten in Europa konzentriert. Dieser Zusammenschluss wird es den Unternehmen ermöglichen, bewährte Verfahren anzugleichen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Dienstleistungen wie Vermessung, Realitätserfassung, BIM, Anlagenüberwachung, GIS und alle Formen der Kartierung zu verbessern.

„In den letzten vier Jahrzehnten hat sich Murphy Geospatial als innovativer Geospatial-Partner in Irland, Großbritannien und den umliegenden Regionen etabliert", so Churman. „Gemeinsam mit Murphy Geospatial wird Woolpert seine Geodatenpräsenz in Europa ausbauen, um das Angebot für unsere Kunden zu verbessern, die Entwicklung neuer Lösungen zu beschleunigen und die Sektoren Infrastruktur, Fertigung, Bauwesen, Immobilien, Versorgung und natürliche Umwelt zu unterstützen."

Niall Murphy, Geschäftsführer von Murphy Geospatial, und sein Team werden Murphy Geospatial, ein Unternehmen von Woolpert, in strategischer Übereinstimmung mit Woolpert weiterführen. Murphy sagte, die Unternehmen hätten ein gemeinsames Engagement für Kundenservice, Innovation im Bereich Geodaten, Branchenführerschaft und Mitarbeiterkultur.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Woolpert-Team", sagte Murphy. „Seine langjährige Erfahrung im Geodatensektor und sein Engagement für die Schaffung eines großartigen Arbeitsplatzes für ihre Mitarbeiter machen es zu einer idealen Ergänzung für uns. Wir freuen uns darauf, den nächsten Schritt zu tun, um unsere geschätzten Kunden besser zu bedienen und die Branche gemeinsam voranzubringen."

Informationen zu Murphy Geospatial

Das vor über 40 Jahren gegründete Unternehmen Murphy Geospatial verfügt heute über sechs Niederlassungen in Großbritannien und Irland und beschäftigt fast 400 Experten, die mehr als 27.000 Projekte durchgeführt haben. Murphy Geospatial erfasst, sammelt, prüft und verwaltet Geodaten und ermöglicht seinen Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz zu steigern, Risiken zu verringern und den Wert des Projekts zu erhöhen. Murphy Geospatial setzt Maßstäbe in der Branche und bietet geografische Sicherheit, der Sie vertrauen können. Wir verfügen über bewährte Geodatenlösungen für die Planungs-, Bau- und Betriebsphase von Projekten in sechs Schlüsselsektoren: Infrastruktur, Fertigung, Immobilien, natürliche Umwelt, Energie und Versorgungsunternehmen. Zu den Dienstleistungen gehören raumbezogene Beratung, Luft-/UAV-Vermessungen, BIM, digitales Bauen, topografische Vermessungen, Laserscanning, Grundstücksvermessungen, Eisenbahnvermessungen, Struktur- und Umweltüberwachung, Untergrunduntersuchungen und mehr.

Informationen zu Woolpert Woolpert ist das führende Architektur-, Ingenieur-, Geodaten- (AEG) und Strategieberatungsunternehmen mit der Vision, eines der besten Unternehmen der Welt zu werden. Wir sind innovativ innerhalb und zwischen den Märkten, um öffentliche, private und staatliche Kunden weltweit effektiv zu bedienen. Woolpert ist ein Global Top 100 Geospatial Company, ein Top 100 ENR Global Design-Unternehmen, hat sieben Great Place to Work-Zertifizierungen erhalten und pflegt aktiv eine Kultur des Wachstums, der Integration, der Vielfalt und des Respekts. Woolpert wurde 1911 in Dayton, Ohio, gegründet und ist seit 2015 das am schnellsten wachsende AEG-Unternehmen in Amerika. Woolpert hat über 2.000 Mitarbeiter und mehr als 60 Büros auf fünf Kontinenten. Besuchen Sie woolpert.com.