Hard Rock International

Hard Rock International startet den Pride Monat mit einer speziellen VIP-Performance und einer Spende an die gefeierte Kollektion der Marke mit HALSEY

Hollywood, Fla. (ots/PRNewswire)

Der GRAMMY-nominierte Künstler übernahm die Bühne im Hard Rock Café London Old Park Lane, wo die Hard Rock Heals Foundation eine Spende von $250,000 an LGBTQIA+ Anliegen überreichte.

WAS: Hard Rock International hat eine private Veranstaltung mit Halsey veranstaltet, um den Start vom Pride Monat im Hard Rock Café London Old Park Lane zu feiern, wo die Marke gegründet wurde. Diese VIP-Veranstaltung zeigte einen intimen Auftritt des GRAMMY®nominierten, multi-platinierten Genre-übergreifenden Künstlers, der dafür bekannt ist, dass er sich für die LGBTQIA+ Community selbst als Queer-Künstler einsetzt, zusammen mit namhaften Rednern und Vertretungen von gemeinnützigen LGBTQIA+ Partnern. Zur Feier dieses Anlasses überreichte die Hard Rock Heals Foundation®, der wohltätige Arm von Hard Rock®, eine $250,000-Spende an die Human Rights Campaign und Outright International zur Unterstützung ihres Dienstes an LGBTQIA + Communities.

Darüber hinaus spendete Halsey während der Veranstaltung mehrere Erinnerungsstücke an die gefeierte Sammlung von mehr als 87.000 Stücken von Hard Rock. Der Beitrag von Halsey fügt nun hinzu:

Personalisierter weißer und orangefarbener Pullover mit zweiteiligem Bodysuit, der jeden Abend auf Halsey's 2017-18 World Tour „Hopeless Fountain Kingdom" getragen wurde, mit Zwischenhalten in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Ozeanien.

Gibson J-45 Tobacco Burst akustische Gitarre von Halsey, die er spielte, als er "Finally // Beautiful Stranger" während des Auftritts am 26. Januar 2020 in Saturday Night Live spielte. Bei der VIP-Veranstaltung am 3. Juni 2023 schrieb Halsey persönlich eine Dankesbotschaft an Hard Rock, zusammen mit einer Zeichnung auf der Gitarre.

WANN: 3. Juni 2023

WO: Hard Rock Café London Old Park Lane — 150 Old Park Lane, London W1K 1QZ

BILDER: Halsey mit Streicher-Ensemble, intimer Auftritt und Live-Memorabilia-Spende im Hard Rock Cafe London Old Park Lane; zwei gemeinsam gebrandete Hard Rock x Halsey Signature Series Pride Edition-T-Shirts - Bilder finden Sie HIER.

Halsey, die selbst eine queere Künstlerin ist, hat zwei T-Shirts der Hard Rock x Halsey Signature Series Pride Edition entworfen, die jetzt in den Geschäften und online bei Rock Shops® erhältlich sind. Ein Teil des Erlöses der 2023 Pride kommt der Human Rights Campaign, Outright International und lokalen LGBTQIA+ Wohltätigkeitsorganisationen zugute.

Ausführliche Informationen zu den 2023 Pride-Aktivitäten, Partnerschaften und der Unterstützung der LGBTQIA+-Gemeinschaft und der Vielfalt durch Hard Rock International finden Sie hier.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2094508/HRH_EVENT_HALSEY_new.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753406/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hard-rock-international-startet-den-pride-monat-mit-einer-speziellen-vip-performance-und-einer-spende-an-die-gefeierte-kollektion-der-marke-mit-halsey-301844478.html