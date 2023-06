Intrum AG

Intrum und Experian lancieren den Intrum Premium Consumer Score für Kunden in der DACH-Region – Neuer Bonitätsscore für die Schweiz verbessert den Schutz vor Zahlungsausfällen und ermöglicht eine schnelle und profitable Risikoeinschätzung

Intrum und der Informationsdienstleister Experian haben gemeinsam einen neuen Bonitätsscore vorgestellt. „Intrum Premium Consumer Score powered by Experian“ ist eine gemeinsame Produktentwicklung im Rahmen der intensiven Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Beide Partner bringen ihren Datenbestand in diese Entwicklung ein, ergänzt durch die tiefgreifende analytische Expertise und Technologie von Experian. Der Intrum Premium Consumer Score liefert hochperformante Score-Einschätzungen und damit eine deutlich grössere Trennschärfe, um die Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit von Konsumenten besser und fairer zu beurteilen. Unabhängig von der Branche profitieren nicht nur Schweizer Unternehmen vom neuen Bonitätsprodukt, sondern auch Anbieter aus Deutschland und Österreich mit Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz.

Der „Intrum Premium Consumer Score powered by Experian“ ist ein neuer Hochleistungsscore zur Risikoermittlung und Erkennung von Zahlungsausfallrisiken. Der Score ermittelt potenzielle Zahlungsausfälle mittels modernster analytischer Verfahren durch die Bündelung von Datensätzen und deren intelligente Kombination. Mit dem neuen Hochleistungsscore können sich Unternehmen auf Basis effizienterer Risikoanalysen besser vor den Folgen von Zahlungsausfällen schützen. Gegenüber bisherigen Scores steigert der neue Bonitätsscore die Prognosegüte um bis zu 25 Prozent. Um ein dauerhaft hohes Präzisionsniveau zu halten, wird der Score regelmässig validiert und aktualisiert.

Hochperformante Score-Skalierung für vereinfachte Annahmeentscheidungen

„Daten-Services zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit bilden ein wichtiges Element in der Beziehung zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Der neue Premium Consumer Score bietet eine verfeinerte Score-Skalierung und eine erhebliche Aufwertung des zu Grunde liegenden Datenuniversums. Mit einer sehr viel höheren Trennschärfe ermöglicht der Score ein effizienteres und dadurch letztlich profitableres Risikomanagement“, erklärt Marco Kaiser, Country Manager Schweiz von Experian DACH. Letztlich profitieren nicht nur Unternehmen aus der DACH-Region vom neuen Intrum Premium Consumer Score, sondern auch Konsumentinnen und Konsumenten. Durch das optimierte Scoring und die Integration von erweiterten Datensubstanzen können sie auf eine noch fairere Bewertung vertrauen.“

Gemeinsame Partnerschaft für hochwertige Premium-Bonitätsprodukte

Intrum verfügt über einen der besten Datenbestände zur finanziellen Situation Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten, den das Unternehmen dank eigener Inkassodaten täglich aktualisiert und durch zusätzliche externe Datenquellen erweitert, darunter solche von Experian DACH. Mit ihren aktuellen Bonitätsprodukten sorgt Intrum bereits für vertrauensvolle Beziehungen zwischen Unternehmen und Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Die Intensivierung der zu Beginn des Jahres angekündigten Zusammenarbeit mit Experian wird die Qualität der Intrum-Produkte nochmals verbessern. Intrum übernimmt das Hosting der neuen Produkte ebenso wie das operative Geschäft. Experian DACH wird als exklusiver Reseller für die neuen Produkte fungieren.

„Das Bessere ist der Feind des Guten“, kommentiert Martin Honegger, Sales & Business Development Director bei Intrum. „Die Kooperation mit Experian hat bereits zu einer Optimierung unseres Datenbestands geführt. Wir freuen uns, dass wir durch die Ausweitung der Zusammenarbeit auf Advanced Analytics jetzt den nächsten Schritt gehen und unser Angebot um den „Intrum Premium Consumer Score powered by Experian“ weiterentwickeln können. Wir sind überzeugt, dass uns eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit bevorsteht.“

Über Experian DACH

Experian ist ein weltweiter Marktführer für Informations-Dienstleistungen. Vom Haus- oder Autokauf über die Gründung einer eigenen Familie bis hin zur Selbstständigkeit – wir unterstützen Verbraucher und Unternehmen, in diesen grossen Momenten des Lebens ihre Daten selbstbewusst zu nutzen und ihr finanzielles Wohlergehen aktiv zu gestalten.

Privatpersonen hilft Experian, besseren Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Darlehen, Versicherungen, Mobilfunkverträgen oder Online-Shopping zu erlangen. Unternehmen aller Grössen und Branchen unterstützen wir, smartere Entscheidungen zu treffen, verantwortungsbewusster Kredite zu vergeben und sich sowie ihre Kunden vor Identitätsbetrug und Kriminalität zu schützen.

2020 hat Experian einen Mehrheitsanteil an dem Geschäftsbereich Risk Management von Riverty (ehemals Arvato Financial Solutions) erworben und ihn 2023 vollständig übernommen. Damit wurde Experian DACH als führender Dienstleister der Region für Risiko-, Fraud- und Identitäts-Management etabliert. Experian beschäftigt weltweit rund 21’700 Mitarbeiter in 30 Ländern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologien, Innovationen und Mitarbeiter, um unseren Kunden die besten Möglichkeiten zu bieten. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin und wird an der Londoner Börse (EXPN) geführt und ist fester Bestandteil des FTSE-100-Index.

Weitere Informationen finden sich auf www.experian.de, www.experian.at, www.experian.ch.

Über Intrum

Intrum ist weltweit führend im Bereich von Credit Management Services mit Präsenz in 24 europäischen Märkten sowie Brasilien. Intrum bietet Produkte für Inkasso, Bonitätsauskünfte, Digitales Onboarding und Zahlungsgarantie an. Intrum unterstützt Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen darin, schuldenfrei zu werden. Dabei kann sich das Unternehmen auf über 10‘000 (CH: 220) engagierte und empathische Mitarbeitende verlassen, die mehr als 80‘000 (CH: 3‘000) Firmen in ganz Europa betreuen. Die Intrum-Aktie ist an der Börse Stockholm Nasdaq Large Cap notiert.

intrum.ch

Intrum AG

Medienkontakte Intrum

Jaël Fuchs, Head of Marketing & Communication

+41 76 366 56 53

medienstelle@intrum.com

Medienkontakte Experian

AxiCom GmbH

Anne Klein (Agenturkontakt)

+49 89 800 908 - 23

anne.klein@axicom.com

Experian

Young-In Sun (Senior PR & Communications Manager)

+49 211 5066 5126

young-in.sun@experian.com

Jaël Fuchs Head of Marketing & Communications Mobile +41 76 325 15 45

Intrum AG | Eschenstrasse 12 | CH-8603 Schwerzenbach

Sustainability & Code of Conduct – Nicht nur leere Worte für Intrum

