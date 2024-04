Credaris AG

Uwe Riepenhausen wird neuer Beirat im Verwaltungsrat der Credaris AG

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Uwe Riepenhausen nimmt als Beirat Einsitz in den Verwaltungsrat der Credaris AG. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung erweitert er die strategischen Kompetenzen des Gremiums. Der bisherige Beirat und die Mitglieder des Verwaltungsrates bleiben unverändert.

Die 2014 als Teil der Comparis-Unternehmensgruppe gegründete Credaris AG ist heute der mit Abstand grösste und bankenunabhängige Kreditdienstleister der Schweiz. Anfang 2022 übernahm das bisherige Management im Rahmen eines Buyouts die unternehmerische Verantwortung. Die zwei Jahre seit der Unabhängigkeit standen im Zeichen der Ablösung und gleichzeitig des Wachstums: Einerseits wurde die Credaris AG organisatorisch und technisch aus der ehemaligen Schwesterfirma herausgelöst. Parallel dazu stiessen drei Kreditvermittler zur Firmengruppe. Der Verwaltungsrat um die Investoren Brera Partners brachten in dieser M&A-geprägten Phase aktiv ihre relevanten Erfahrungen ein.

Branchenkenner für die Phase strategischer Konsolidierung

Damit sich die Firmengruppe in einem dynamischen Marktumfeld weiter erfolgreich entwickeln kann, stärkt sich der Verwaltungsrat mit der Ernennung Riepenhausens mit marktspezifischen strategischen Kompetenzen. Als ehemaliger Strategieleiter der Cembra Money Bank, Verwaltungsrat der BANK-now AG und Head Finance Business Partner der Crédit Suisse (Swiss Bank) ist Uwe Riepenhausen ein ausgewiesener Kenner der Branche. Im Dezember 2023 übernahm er beim digitalen Leasinganbieter LeaseTeq die Position des CFO.

Uwe Riepenhausen meint zu seiner Ernennung: "Das Credaris-Team hat sich als Marktführer auf dem Schweizer Kreditvermittlungsmarkt etabliert und kann auf beeindruckende Erfolge zurückblicken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, zur strategischen Entwicklung und zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen."

Marc Hallauer, CEO von Credaris, ergänzt: "Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit Uwe Riepenhausen einen gestandenen Profi unserer Branche gewinnen konnten. In der Rolle als Beirat wird er mit seiner profunden Erfahrung einen wertvollen Beitrag zum Gelingen der strategischen Stossrichtungen unserer Gruppe leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und heisse Uwe ganz herzlich willkommen."

Über die Credaris AG

Credaris wurde 2014 als Teil der Comparis-Unternehmensgruppe gegründet und hat sich in der Folge zum grössten Schweizer Kreditvermittler entwickelt. Anfang 2022 wurde Credaris an das bestehende Management verkauft. Im Juni 2022 folgten die Akquisitionen der Milenia SA, dem grössten Westschweizer Kreditvermittler, und der Cashmoney Swiss AG. Im Mai 2023 wurde mit Crédits-Conseils SA ein weiterer Westschweizer Kreditvermittler in die Gruppe integriert. Insgesamt beschäftigen die vier Firmen an den Standorten Zürich, Lausanne, Olten und Versoix rund 120 Mitarbeiter. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit allen wichtigen Schweizer Kreditanbietern und ausgewiesenes Fachwissen bietet die Gruppe Zugang zu einem umfassenden Kredit-Portfolio zu attraktiven Konditionen.