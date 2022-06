Credaris AG

Credaris und Milenia schliessen sich zusammen

Zürich/Lausanne (ots)

Die Credaris AG übernimmt 100% der Aktien des Westschweizer Kreditvermittlers Milenia SA. Milenia-Gründer Jérémie Monney nimmt Einsitz in den Verwaltungsrat der Credaris AG. Marc Hallauer bleibt CEO und Verwaltungsrat der Credaris AG.

Credaris und Milenia, die zwei führenden Kreditvermittler der Schweiz, haben einen Kaufvertrag unterzeichnet. Credaris übernimmt 100% der Aktien der Milenia SA, die als eigenständiges Unternehmen unter der Leitung ihres Gründers Jérémie Monney weitergeführt wird. Jérémie Monney wird neu Teil des Verwaltungsrats der Credaris AG.

Die Milenia SA wurde 2017 durch Jérémie Monney gegründet und hat sich in den letzten fünf Jahren als erfolgreichster und wachstumsstärkster Kreditvermittler in der Romandie etabliert. Die Credaris AG wurde 2014 als Teil der Comparis-Gruppe gegründet und ist seither zum mit Abstand grössten Vermittler von Privatkrediten in der Schweiz avanciert. 2022 übernahm das bisherige Management die Credaris AG im Rahmen eines durch Brera Partners unterstützen Buyouts. Die Zusammenarbeit mit Comparis wird fortgesetzt.

Durch den Zusammenschluss von Credaris und Milenia entsteht im Konsumkreditmarkt ein neuer Player, der mit rund 80 Mitarbeitenden in Zürich und Lausanne jährlich ein Kreditvolumen von rund 400 Millionen Franken vermittelt. Beide Unternehmen sind führend in ihrer jeweiligen Sprachregion, verfügen aber über ein schweizweites Angebot und beraten in mehreren Sprachen. Die Vertiefung des Erfahrungs- und Kompetenzaustauschs zwischen den zwei Standorten wird den zielgerichteten Ausbau des bereits hohen Servicelevels ermöglichen.

Führende Rolle in der zu erwartenden Branchen-Konsolidierung durch Investitionen in Technologie

"Wir erwarten eine wesentliche Konsolidierung in der Konsumkreditvermittlerbranche, insbesondere getrieben durch Investitionsbedarf in Technologie, Regulierungsdruck und Altersstruktur", kommentiert Marc Hallauer, CEO von Credaris. Im Zusammenhang mit dieser Marktprognose will das neue Unternehmen eine führende Rolle einnehmen und seine Position kontinuierlich ausbauen. Die Gruppe wird einerseits über die attraktivste Angebotspalette im Markt verfügen. Durch Investitionen in Digitalisierung und Technologie will die Gruppe andererseits zum führenden Partner für Kreditnehmer und Anbieter werden.

"Wir steigern den Know-How-Pool erheblich und werden über die finanziellen Mittel verfügen, um Technologie-Investitionen zu tätigen und auch für entsprechende Talente ein attraktiver Arbeitgeber zu sein", so Hallauer weiter.

Beginn einer neuen Wachstumsphase

Der Zusammenschluss wird trotz vieler Synergien in den beiden wirtschaftlich gesunden Unternehmen keinen Stellenabbau zur Folge haben. Im Fokus stehen die Professionalisierung und Weiterentwicklung sowie das Erzielen von Skaleneffekten. "Dass wir dies gemeinsam mit Jérémie Monney, einem ausgewiesenen Experten im Schweizer Kreditmarkt und langjährigen Partner, angehen können, freut mich umso mehr", so Hallauer.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit fünf Jahren zusammen und haben in dieser Zeit eine starke Vertrauensbasis aufgebaut. "Die Bündelung der Kräfte in einem sehr kompetitiven Geschäft ist die logische Fortsetzung einer bisher erfolgreichen Zusammenarbeit", meint Hallauer.

Auch für Jérémie Monney, CEO von Milenia, ist der Zusammenschluss mit Credaris ein sinnvoller nächster Schritt in der Geschichte seines Unternehmens. "Seit der Gründung von Milenia vor fünf Jahren hat unser Team ein Kreditvolumen von über 300 Millionen Franken vermittelt - eine Leistung, die zuvor nur Credaris erreicht hat. Der Zusammenschluss ist für uns eine grosse Chance, zumal wir nun zum unbestrittenen Leader im Schweizer Kreditvermittlermarkt gehören", kommentiert Monney. "Die vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit mit Marc Hallauer und Credaris bildet dabei die Basis für den weiteren gemeinsamen Weg."

Die Bündelung von Expertise und Stärken beider Unternehmen bildet dabei die Grundlage für weiteres Wachstum, welches das Kundenerlebnis und die Dienstleistungen der Unternehmen auf ein neues Level bringen wird. "Ich freue mich auf die Zusammenführung unserer zwei Erfolgsgeschichten und auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit", so Monney.

Über die Credaris AG

Credaris wurde 2014 als Teil der Comparis-Unternehmensgruppe gegründet und 2022 an das bestehende Management verkauft. Credaris hat sich in knapp 8 Jahren mit rund 1,3 Mrd. vermitteltem Volumen zum grössten Schweizer Kreditvermittler entwickelt. Rund 60 Mitarbeitende betreuen am Standort Zürich Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu ihrem Kredit. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit allen wichtigen Schweizer Kreditanbietern und ausgewiesenes Fachwissen bietet Credaris Zugang zu einem umfassenden Kredit-Portfolio zu attraktiven Konditionen.

Über die Milenia AG

Milenia wurde 2017 von Jérémie Monney gegründet und hat seither ein Volumen von über 300 Mio. generiert. Milenia ist fokussiert auf die Romandie und hat in diesem Markt eine grosse Bekanntheit aufgebaut. Rund 20 Mitarbeitende betreuen am Standort Lausanne jährlich über 20'000 Kundinnen und Kunden. Nach der Übernahme durch die Credaris AG wird Milenia als Tochtergesellschaft von Credaris durch ihren Gründer Jérémie Monney weitergeführt.

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die von bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren abhängig sind. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den ausdrücklich oder implizit prognostizierten Ergebnissen abweichen. Die Aussagen in dieser Medienmitteilung sind nur zum Datum der Medienmitteilung gültig. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Die Credaris AG übernimmt keine Verpflichtung, in dieser Medienmitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen ab.