Akman Finance sichert Nachfolge durch Verkauf an Credaris

Zürich/Olten (ots)

Ilhan Akman, Geschäftsführer von Akman Finance, integriert seine Unternehmung im Sinne einer Nachfolgeregelung in die Credaris AG. Akman wird die Transition über längere Zeit begleiten. Nach der Fusionsankündigung mit Milenia vom 23.06.2022 gibt es damit weiteren Zuwachs im Portfolio der Credaris AG.

Credaris und Ilhan Akman haben einen Kaufvertrag unterzeichnet. Credaris übernimmt 100% der Aktien der Cashmoney Swiss AG, die unter der Marke Akman Finance im Schweizer Kreditmarkt agiert. Der Geschäftsführer Ilhan Akman integriert damit sein Familienunternehmen in die Credaris und stellt so die nachhaltige Fortführung seines etablierten Kreditvermittlers sicher. Ilhan Akman wird über mehrere Jahre in seiner Rolle als Geschäftsführer von Akman Finance die Transition für die Mitarbeiter und Kunden begleiten und sicherstellen.

Der Kunde im Mittelpunkt

Akman Finance wurde 1998 von Ayhan Akman gegründet. Sein Bruder Ilhan Akman stiess 2002 zum Unternehmen dazu und übernahm ab 2006 die Geschäftsführung. Das Familienunternehmen gehörte zwischenzeitlich zu den grössten Kreditvermittlern der Schweiz und hat in seiner Zielgruppe bis heute eine sehr grosse Bekanntheit.

Das Rezept für diesen langjährigen Erfolg ist der Aufbau loyaler und langlebiger Kundenbeziehungen. In der Kombination mit hohen Qualitätsstandards hat sich die Akman Finance insbesondere unter der Führung von Ilhan Akman gegenüber Kreditanbietern und in der Branche einen hervorragenden Ruf erarbeitet und bis heute beibehalten.

Verbindung zweier Welten

Die Kundenbetreuung mit Aussendienst und dezentralen Standorten spricht eine eigene Kundengruppe an. Obwohl die persönliche Kundenbeziehung die ausgewiesene Stärke der Unternehmung darstellt, sieht sich auch Akman Finance ändernden Anforderungen an Digitalisierung und Technologie gegenüber. Dies macht Credaris zum passenden Partner, um Akman Finance im Sinne der Tradition fortzuführen und gleichzeitig fit für die Zukunft zu machen.

"Es freut mich ausserordentlich, mit Credaris eine Einigung über die Fortführung meines Geschäfts gefunden zu haben. Dank den ausgewiesenen Kompetenzen von Credaris können wir unseren Kunden und Mitarbeitern eine langfristige Perspektive geben", sagt Ilhan Akman.

Hohe Qualitätsstandards in einem streng regulierten Markt

"Akman und Credaris verbindet eine langjährige Vertrauensbasis sowie ein hoher Qualitätsanspruch. Akman Finance hat über viele Jahre gezeigt, wie Kreditvermittlung nahe am Kunden funktioniert und betreibt ein nachhaltiges Geschäft. Credaris bringt in die Partnerschaft insbesondere digitale Kompetenzen ein, was zu Wachstum und Effizienzsteigerung des Geschäfts von Akman Finance beitragen wird", erläutert Marc Hallauer, CEO von Credaris.

"Ich fühle mich geehrt, dass Ilhan Akman auf mich und Credaris setzt und uns die Fortführung seines Lebenswerks anvertraut. Ich freue mich darauf, diese wertvollen Kundenbeziehungen gemeinsam mit den Mitarbeitern von Akman Finance weiter auszubauen", so Hallauer weiter. Unter der Führung von Credaris ist die Einstellung weiterer Mitarbeiter mit der für das Kundensegment benötigten Affinität geplant.

"Wir sehen in der hohen Loyalität der Akman-Kunden grosses Potenzial und werden in das Geschäft investieren", erläutert Hallauer.

Ausgeprägte Verankerung im Tessin

Während die individuelle Kundenbetreuung durch Akman Finance die gesamte Schweiz abdeckt, zeichnet die Firma aus historischen Gründen insbesondere eine starke Verankerung im Tessin aus. Für Credaris bietet sich neben der Deutschschweiz und mit Milenia in der Romandie die Chance, auch im italienischsprachigen Raum mit einem lokal etablierten Vertrieb präsent zu sein. "Die Integration von Akman Finance bildet somit eine exzellente Abrundung, uns gesamtschweizerisch optimal aufzustellen und ein attraktives Angebot für alle unsere Kunden zu erzielen", so Hallauer weiter.

Führende Rolle in der anstehenden Branchenkonsolidierung

Die Akquisition von Akman Finance passt in die Strategie von Credaris. "Wir erwarten eine wesentliche Konsolidierung in der Konsumkreditvermittlerbranche, insbesondere getrieben durch Investitionsbedarf in Technologie, Regulierungsdruck und Altersstruktur", meint Hallauer. "Als grösster Kreditvermittler bieten wir eine Plattform, die zum Vorteil aller Markteilnehmer Skaleneffekte erzielt und so die für Professionalisierung und Digitalisierung notwendigen Investitionen ermöglicht. Das Geschäft von Akman Finance ist dafür besonders geeignet: Vertriebsseitig ist es komplementär zum Geschäftsmodell von Credaris aufgestellt, in der Abwicklung ergeben sich aber viele Synergien. Dies wird sich positiv auf die Angebote und den Service für die Kunden auswirken."

Übernahme des laufenden Business und Migration in die Credaris-Plattform

Die Geschäftstätigkeit der Akman Finance wird unverändert fortgesetzt. Alle Standorte und Mitarbeiter der Akman Finance werden von Credaris übernommen. Diese bleiben Ansprechpartner für die bestehenden Kunden und werden die individuelle Betreuung wie bisher von den Standorten Olten und Zürich sowie im Aussendienst fortführen.

Über die Credaris AG

Credaris wurde 2014 als Teil der Comparis-Unternehmensgruppe gegründet und hat sich in der Folge zum grössten Schweizer Kreditvermittler entwickelt. Anfang 2022 wurde Credaris an das bestehende Management verkauft. Im Juni 2022 folgte die Akquisition der Milenia SA, dem grössten Westschweizer Kreditvermittler. Insgesamt beschäftigt Credaris an den Standorten Zürich und Lausanne rund 80 Mitarbeiter und vermittelt aktuell ein jährliches Kreditvolumen von rund 400 Mio. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit allen wichtigen Schweizer Kreditanbietern und ausgewiesenes Fachwissen bietet Credaris Zugang zu einem umfassenden Kredit-Portfolio zu attraktiven Konditionen.