MIT DER AKQUISITION VON QUORETEX STÄRKT PLG SEINE FÄHIGKEITEN IM BEREICH QUALITÄT UND COMPLIANCE

Paris (ots/PRNewswire)

Nach der Gründung von Niederlassungen in den USA, Indien und der Tschechischen Republik im Jahr 2021 erweitert die ProductLife Group (PLG), ein weltweit führender Anbieter von regulatorischen und Compliance-Dienstleistungen für die Life-Sciences-Branche, mit der Übernahme von Quoretex ihre Kapazitäten im Bereich Qualität und technische Beratung.

Die ProductLife Group (PLG), ein globaler Anbieter von Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen im Bereich Regulierung und Compliance, gab am 12. Mai 2022 die Übernahme von Quoretex bekannt, einem in Frankreich und Belgien ansässigen Beratungsunternehmen für Biowissenschaften.

Quoretex wurde 2018 gegründet und hat sich auf Qualitätsmanagement und die Einhaltung von Vorschriften in Europa spezialisiert. In den letzten 4 Jahren hat das Unternehmen eine Reihe von Methoden entwickelt, die darauf abzielen, die Qualitätspraktiken in der pharmazeutischen Industrie zu verbessern, die Markteinführungszeiten zu verkürzen und Produktionsausfälle zu vermeiden.

Quoretex betreut eine Vielzahl von Kunden, die von Ein-Personen-Startups bis hin zu multinationalen Unternehmen reichen, sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Vermarktungsphase von Medikamenten. Seit seiner Gründung bietet das Unternehmen seinen Kunden in der gesamten EMEA-Region fachkundige Dienstleistungen in den Bereichen Compliance und Technik an. Es hilft bei der Vermeidung und Lösung von Compliance-Problemen und unterstützt sie bei der Entwicklung effizienter und effektiver Produktionsstrategien.

Quoretex wird in den PLG-Geschäftsbereich Product Compliance integriert, der auf Qualitätssicherung (QA), Inspection Readiness, Remediation Plan Management, Qualitätsmanagementsysteme, Qualitätskontrolle, Computer Systems Validation (CSV), Datenintegrität und Commissioning, Qualification & Validation (CQV) spezialisiert ist.

Nach dieser Übernahme wird PLG mehr als 650 Mitarbeiter in 40 verschiedenen Ländern beschäftigen. Das 1993 gegründete Unternehmen hat sich international einen Namen für seinen maßgeschneiderten, lösungsorientierten Ansatz bei Themen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen gemacht. Die Übernahme von Quoretex erweitert die Qualität, die chemische Herstellungskontrolle (CMC), sowie die technischen Beratungskompetenzen von PLG, eine der Hauptprioritäten der Roadmap 2025 der Gruppe.

Ismaël Riazul, einer der beiden Mitbegründer von Quoretex und CEO, wird die Leitung des PLG-Geschäftsbereichs Product Compliance übernehmen. Zu seiner Entscheidung, zu PLG zu wechseln, sagte er: „Ich freue mich über die Möglichkeit, zwei erfahrene und engagierte Teams mit einer Leidenschaft für Qualität und kühnes Denken zu vereinen."

„Die Kombination unserer Teams und unserer Fachkenntnisse wird es uns ermöglichen, dem Markt ein einzigartiges Dienstleistungsangebot mit integrierten Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln zu bieten", sagte Thierry Raynaud, Mitbegründer von Quoretex, der zum Leiter des operativen Geschäfts der kombinierten Geschäftseinheit ernannt wurde. „Ich teile das Engagement von PLG für wissenschaftliche Integrität, Leistung und langfristige Kundenbeziehungen und freue mich darauf, gemeinsam einen neuen Weg des Wachstums einzuschlagen", fügte er hinzu.

„Quoretex ist ein führender Anbieter von Qualitäts- und Compliance-Dienstleistungen und bekannt für seine erstklassigen Lösungen. Es ist auch für seine guten Beziehungen zu ihren Kunden und Aufsichtsbehörden bekannt", sagte Xavier Duburcq, CEO der ProductLife Group. „Wir sind nun mit den nötigen Fähigkeiten ausgestattet, um unseren Kunden einen noch größeren Nutzen zu bieten. Wir begrüßen die fachkundigen Mitarbeiter von Quoretex, die uns bei unserer Aufgabe, die Gesundheit der Menschen zu schützen, unterstützen."

„Mein Ziel für Quoretex ist es, unser Engagement für unsere Kunden fortzusetzen, indem wir sie bei der Markteinführung ihrer kritischen Produkte bei der Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Wir erreichen dies, indem wir Teil von PLG werden, einem Unternehmen, dessen breite Palette an Dienstleistungen und globale Reichweite den Branchen, die wir mit Stolz bedienen, einen außergewöhnlichen Wert bieten", schließt Ismaël.

