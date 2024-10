Intrum revolutioniert die Bonitätsprüfung mit neuen AI Credit Scores für Privatpersonen und Unternehmen | Medienmitteilung

Intrum AG

Intrum, führende Anbieterin von Credit-Information-Dienstleistungen in der Schweiz, bringt am 1. Oktober 2024 ihre neuesten Innovationen auf den Markt: den AI Credit Score Consumer und den AI Credit Score Business. Diese KI-gestützten Lösungen setzen neue Massstäbe in der Bonitätsprüfung, indem sie Unternehmen ermöglichen, Risiken präziser zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen. In einer Zeit, in der die Absicherung der Liquidität für Unternehmen wichtiger denn je ist, bieten die neuen Scores von Intrum zukunftsweisende Antworten.

71% der Schweizer Unternehmen geben an, dass die Stärkung ihrer Liquidität und des Cashflows eine der obersten Prioritäten hat (European Payment Report 2024). Die neuen AI Credit Scores sind genau auf diese Bedürfnisse abgestimmt und helfen dabei, diese Ziele zu erreichen.

«Mit unseren neuen AI Credit Scores setzen wir einen neuen Standard in der Bonitätsprüfung. Unternehmen können sich auf präzisere, schnellere und fairere Bewertungen verlassen, was ihnen hilft, Risiken zu minimieren und ihre Geschäftsabläufe zu optimieren.» – Martin Honegger, Director Sales & Credit Information bei Intrum.

AI Credit Score Consumer – Präzise Bonitätsprüfung für Privatpersonen

Der AI Credit Score Consumer bietet Unternehmen eine umfassende Analyse der Kreditwürdigkeit von Privatpersonen. Durch die Auswertung von über 86 Variablen, im Vergleich zu den bisher üblichen 15, ermöglicht das neue Scoring-Modell eine noch detailliertere und genauere Einschätzung von Kreditrisiken. Das kontinuierliche Scoring-Modell mit einer Skala von 100 bis 999 erlaubt es Unternehmen, eine flexible und nuancierte Bewertung vorzunehmen, die ideal auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist.

AI Credit Score Business – Massgeschneiderte Bonitätsanalyse für Unternehmen

Für Unternehmen, die die Bonität anderer Firmen prüfen möchten, bietet der AI Credit Score Business eine bahnbrechende Lösung. Dieser analysiert 305 Variablen, um spezifische Risikoprofile zu erstellen, darunter wichtige Kennzahlen wie beispielsweise die Anzahl der zeichnungsberechtigten Personen. Mit einem Gini-Koeffizienten von 81,6 bietet dieser Score eine um 19% verbesserte Vorhersagegenauigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Modellen. Unternehmen können damit fundierte Entscheidungen treffen und das Risiko von Zahlungsausfällen signifikant reduzieren.

Datenschutz und Sicherheit

Intrum stellt sicher, dass alle AI Credit Scores unter strikter Einhaltung des Schweizer Datenschutzgesetzes entwickelt werden. Die Datenverarbeitung erfolgt transparent und nach höchsten Sicherheitsstandards, um das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.

Vorteile für Unternehmen in der Schweiz

Die neuen AI Credit Scores bieten Unternehmen in der Schweiz zahlreiche Vorteile:

Höhere Genauigkeit: Die erweiterten Algorithmen ermöglichen präzisere Kreditbewertungen für Privatpersonen und Firmen und reduzieren das Risiko von Zahlungsausfällen.

Transparenz und Fairness: Die auf ethischen Grundsätzen basierenden KI-Modelle gewährleisten eine faire und nachvollziehbare Bewertung der Bonität, die den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht.

Flexibilität und Effizienz: Durch die kontinuierliche Bonitätsbewertung und flexible Anpassungsmöglichkeiten werden Kreditentscheidungen beschleunigt und Prozesse um bis zu 30% effizienter gestaltet.

Einfache Integration: Die neuen Scores sind über ein benutzerfreundliches Webportal sowie eine API zugänglich und lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren.

Kein blinder Vertrauensvorschuss an die KI

Ein zentraler Vorteil der AI Credit Scores von Intrum ist, dass die Weiterentwicklung und Verfeinerung der Scores nicht an die künstliche Intelligenz delegiert wird. Unsere Technologie liefert detaillierte Analysen und Einschätzungen, doch die fortlaufende Optimierung der AI Credit Scores erfolgt immer durch erfahrene Expertinnen und Experten. So garantieren wir, dass der Score auf einer soliden Basis von Algorithmen und menschlicher Expertise beruht, um höchste Präzision und Fairness zu gewährleisten.

Über Intrum

Intrum ist die führende Anbieterin von Credit Information-Dienstleistungen in der Schweiz. Unser Portfolio umfasst Bonitätsauskünfte, Credit Scores, Fraud-Check und weitere Services, die Unternehmen dabei unterstützen, Kreditrisiken effektiv zu managen und den Cashflow zu optimieren.

Mit über 100 Jahren Erfahrung und einer starken Präsenz in 20 europäischen Märkten bietet Intrum umfassende Credit Management Services an. Dazu gehören unter anderem Inkasso, Credit Information und Bonitätsprüfungen, sowie digitale Onboarding- und Signierlösungen. Intrum unterstützt Unternehmen dabei, finanzielle Stabilität zu schaffen und Risiken zu minimieren, und ermöglicht es Konsumentinnen und Konsumenten, verantwortungsvoll mit finanziellen Verpflichtungen umzugehen.

intrum.ch/creditinformation

