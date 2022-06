ecofort AG

Neues Leben in den ehemaligen Mikron Hallen: ecofort zieht um!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Die ehemaligen Mikron Fabrikhallen in Nidau stehen seit längerem leer, bzw. werden nur teilweise genutzt. Mit dem Einzug der ecofort AG erhält der ehemalige Industriestandort neues Leben. Zusammen mit dem ebenfalls neu eingezogenen nationalen Kompetenzzentrum Swiss Center for Design and Health ist Gebäude 3 der Mikron nun vollständig neu besetzt.

Vor 11 Jahren wurde dem ehemaligen Restaurant Burgerstube in Nidau neues Leben eingehaucht. ecofort startete 2011 als Start-Up mit der Vision Raumklima mit einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Energienutzung zu vereinbaren.Was ursprünglich nur als Onlineshop gedacht war, entwickelte sich zunehmend zu einem Allround-Service. Aus zwei Angestellten seit der Gründung stehen heute 21 hochmotivierte Mitarbeitende täglich im Einsatz. Nun verlegt das Unternehmen seinen Sitz in die alten Mikron-Hallen und schenkt diesen neues Leben.

Das Mikron-Areal soll zum neuen Leben erweckt werden

Als Unternehmen starteten wir in Nidau und hatten daher auch den Wunsch in Nidau oder möglichst in der Nähe zu bleiben. Ziel war es zum einen mehr Platz für die wachsende Belegschaft zu schaffen und zum anderen die Firmenkultur durch das Gebäude und dessen Eigenschaften sowie Räumlichkeiten zu stärken. Das neue Firmengebäude ist knapp 1 km von unserem bisherigen Standort entfernt und bietet attraktive Räumlichkeiten sowie logistische Vorteile. Der neue Showroom ist grösser und nach dem Umbau im Herbst bietet er den Kunden mehr bedarfsgerechte Lösungen zum Thema Raumklima. Durch die grössere Gewerbefläche wird eine direkte Zusammenarbeit von Administration, Technik, Beratung und IT ermöglicht. Insbesondere der technischen Abteilung mit der Werkstatt bietet es mehr Platz. Auch die Nähe zur Autobahn und direkte Anbindung bietet eine problemlose Anfahrt für Kunden und Geschäftspartner.

Umzug bereits im Gang

Ab dem 20. Juni 2022 lautet die neue Adresse Ipsachstrasse 16, 2560 Nidau. Die bekannten Telefonnummern bleiben bestehen. Da Nidau als Standort bleibt, ermöglicht uns dies einen verhältnismässig schnellen Umzug. Die gewohnten schnellen Lieferungen von ecofort sind vom Umzug nicht betroffen.

Montag, 30.05.2022 – Samstag, 04.06.2022 Showroom geöffnet, keine direkte Warenabholung im Showroom möglich

Dienstag, 07.06.2022 – Samstag, 18.06.2022 Showroom geschlossen.

Montag, 20.06.2022 am neuen Standort in der Ipsachstrasse 16, 2560 Nidau, wieder eröffnet.

Wir freuen uns jetzt schon auf gemeinsame Mittagspausen mit Partnern, Kollegen:innen sowie mehr Raum und Platz für unser stetig wachsendes Team. ecofort bedankt sich bei seinen Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitenden für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima Zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind, und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 21 Mitarbeitende.

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 2560 Nidau +4132 322 31 11 info@ecofort.ch www.ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung / Medien +41 32 511 11 74 thierry@ecofort.ch

Weiteres Material zum Download Bild: ecofort_umzug.jpg