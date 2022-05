ecofort AG

Stiftung Warentest kürt den «Meaco Air360° Stand» Ventilator zum Testsieger 2022

(Pressemitteilung, Nidau, 31.05.2022) Zum zweiten Mal nach 2020 hat die Stiftung Warentest Ventilatoren getestet und bewertet. Und zum zweiten Mal in Folge schafft es ein Meaco Ventilator auf Platz 1. Diesmal wurde der grosse Bruder Meaco Air 360° Stand mit einer Gesamtbewertung von 1,8 zum Testsieger 2022 gekürt.

Meaco Air360° Stand schneidet in seiner Kategorie am besten ab

Für die «test» Ausgabe 05/22 wurden von Stiftung Warentest insgesamt 38 Ventilatoren überprüft. Die Beurteilung folgte unter Berücksichtigung der Kategorien Funktion, Geräusch, Handhabung, Konstruktion und Sicherheit. Im Vergleich zu den anderen Ventilatoren überzeugt der Meaco Air360° Standventilator durch eine sehr hohe Bandbreite an Luftgeschwindigkeiten, einen angenehmen Luftstrom, durch seinen leisen Geräuschpegel, seinen sparsamen Energieverbrauch sowie einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Funktionelle Ausstattung «Sehr gut (1,8)»

Der Testsieger erzeugt den angenehmsten Luftstrom auf der Haut. Dazu kommt eine ansprechende Bandbreite der Luftgeschwindigkeiten mit 12 Betriebsstufen. Mit einer beeindruckenden Luftumwälzung von maximal 1056 m³/h ist er auch fürs Durchlüften von grösseren Wohnzimmern und Büroräumen sehr gut geeignet.

Flüsterleise und energieschonend «sehr gut (1,5)»

Der Meaco Air360° Stand verfügt über einen Gleichstrommotor, der die Betriebslautstärke, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Betriebskosten auf ein Minimum reduziert. Für seine geringe Betriebslautstärke, von nur ca. 20 dB wurde der Meaco Air360° Stand bereits mit dem renommierten Quiet Mark Award ausgezeichnet und konnte auch Stiftung Warentest in dieser Kategorie überzeugen. Mit anderen Worten, er ist flüsterleise und somit optimal im Schlafzimmer oder Arbeitsplatz, wo eine besonders leise Luftumwälzung gewünscht wird.

Beste Handhabung und Komfort – «Gut (2,0)»

Trotz grossem Funktionsumfang bleibt der Ventilator einfach und klar in der Bedienung. Er kann direkt am Gerät selbst oder optional per Fernbedienung gesteuert werden. Dank Magnethalterung lässt sich die Fernbedienung bei Nichtgebrauch bequem in der Mitte des Lüfters platzieren und aufbewahren. Durch seine multi-direktionale Schwenkfunktion zirkuliert die Luft im ganzen Raum und mit dem praktischen Eco-Modus muss dieser Ventilator gar nicht mehr bedient werden, denn er passt die Lüftungsgeschwindigkeit automatisch der Raumtemperatur an und sorgt somit jederzeit für ein komfortables Raumklima. Für einen angenehmen Schlaf ohne kühles Erwachen kann der eingebaute Timer verwendet werden und wer es gerne dunkel mag, kann das Licht auf dem Bedienfeld nach Belieben ganz ausschalten.

Konstruktion und Sicherheit – «Gut (1,7)»

Die Sicherheit im Betrieb ist gegeben. Der Ventilator ist qualitativ sehr hochwertig, kippt nicht um und durch seine Abdeckung können kleine Kinder mit ihren Fingern nicht zwischen die Rotorblätter geraten.

__*Vermerk

1: Die aus der Bewertung resultierende Zahl wird nach dem Schema der Schulnoten in Deutschland einer Qualitätskategorie zugeordnet. 0,5-1,5: sehr gut, 1,6-2,5: gut, 2,6-3,5 befriedigend, 3,6-4,5: ausreichend, 4,6-5,5: mangelhaft

2 Bei dem bei Stiftung Warentest getesteten Modell MEACO Fan 1056 handelt es sich um dasselbe Modell, welches in der Schweiz als MEACO Air360° erhältlich ist.

Über die ecofort Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 21 Mitarbeitende. https://ecofort.ch/de/content/64-ueber-uns

