Schwüle, schlaflose Nächte adé! Der ecoQ SilentAir Uno Standventilatoren bringt leise Erfrischung

Exklusiv für den Schweizer Markt präsentiert ecofort mit dem ecoQ SilentAir Uno die Weiterentwicklung des Ventilatoren Testsiegers 2022.

(Pressemitteilung, Nidau, 09.06.2022) ecofort widmet dem Wunsch nach leisen Ventilatoren eine eigene Produktreihe. Unter der Bezeichnung «SilentAir Uno» bietet ecofort neu einen Standventilator an, der starke Erfrischung bei möglichst geringem Betriebsgeräusch liefert. Mit multidirektionaler Oszillation und beeindruckender Leistung ist der Standventilator so ein grossartiges Allround-Modell für diesen Sommer.

Ruhiger Schlaf - Noch leiser als der Testsieger 2022 von Stiftung Warentest MEACO Air360°

Beim ecofort ecoQ SilentAir Uno ist der Name Programm. Er verfügt über einen Gleichstrom-Motor, was der Grund für die Laufruhe und somit den leisen Betrieb ist. Der Geräuschpegel beginnt bei nur 20 Dezibel, was weniger als die typische Lautstärke von Flüstern ist. Auf höchster Betriebsstufe liegt der Geräuschpegel bei 58 Dezibel. Mit anderen Worten er ist nicht nur leise, sondern auch hervorragend für den störungsfreien Betrieb beim Arbeiten, Schlafen oder Fernsehen geeignet. Er ist auf hoher Stufe sogar leiser als der Testsieger von Stiftung Warentest MEACO Air360°. Wer es gerne dunkel mag, kann zudem das Licht auf dem Bedienfeld nach Belieben ganz ausschalten. So stört das Displaylicht nachts nicht beim Schlafen.

Von sanfter Brise bis starkem Wind - Starke Ventilation für den ganzen Raum

Der ecoQ SilentAir Uno Ventilator ist ein leistungsstarkes Allround-Modell für diesen Sommer. Mit multidirektionaler Schwenkfunktion dreht und neigt sich der Kopf automatisch in verschiedene Richtungen. So füllt die Luftzirkulation den ganzen Raum aus und sorgt für angenehme und gleichmässige Abkühlung. Mit der beeindruckenden Luftumwälzung von 1140 m³/h ist er hervorragend auch für grössere Wohnzimmer und Büroräume geeignet. Nach Bedarf ist das Standrohr höhenverstellbar.

Umfangreiche Funktionen für die optimale Nutzung

Der Standventilator lässt sich dank seiner 12 Ventilationsstufen von leichtem bis starkem Luftstrom besonders fein regeln. Die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit wird entsprechend auf dem LED-Display der Basis angezeigt. Alternativ kann man den Ventilator in den Eco-Modus schalten. In diesem Modus ist die Geschwindigkeit an die Temperatur gekoppelt und sorgt somit jederzeit komfortabel für die gewünschte Erfrischung. Mit der praktischen Timerfunktion kann die automatische Ein- und Ausschaltzeit auf das gewünschte Stundenintervall zwischen 1- 12 Stunden eingestellt werden. Der Ventilator schaltet sich dann nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Der ecoQ SilentAir kann gut in einer Zimmerecke platziert werden und von dort aus für kontinuierlich für angenehm kühle Luft bei kaum wahrnehmbarer Laufruhe sorgen.

Maximaler Komfort dank Fernbedienung

Für zusätzlichen Komfort und Bequemlichkeit ist der SilentAir Uno mit einer Fernbedienung ausgestattet. Alternativ kann auch direkt das Bedienfeld am Kopf des Ventilators benützt werden. Die runde Fernbedienung haftet magnetisch an der Front des Ventilators und hat so bei Nichtgebrauch ihren fixen Platz.

Über die ecofort Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 21 Mitarbeitende.

