Sicheres Training im Fitness CTS Biel - Wieso Luftreiniger in Fitnessstudios Gesundheit und Leistung fördern

(Pressemitteilung, Nidau, 11.05.2022) Hygienische Trainingsbedingungen sind für Kunden ein wichtiges Kriterium für die Wahl der Trainingseinrichtung. Das Sicherstellen einer guten Luftqualität ist dabei ein Baustein und eine Investition in das Vertrauen von Kunden. Daher sind mobile Luftreiniger zur Prävention nicht als Luxus anzusehen, sondern stellen eine sinnvolle zusätzliche Dienstleistung an Kunden dar. Optimale Voraussetzungen für ein unbelastetes, sicheres Training bietet nun das Fitnessstudio CTS Biel.

Die erhöhte Ansteckungsgefahr in Fitnessstudios

Fitnessstudios sind Orte mit starker Belastung der Luft durch Aerosole. Durch die intensive körperliche Betätigung werden durch die Atmung mehr Aerosole abgegeben. Und je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten, desto schneller erhöht sich die Konzentration in der Luft. Keime, Bakterien sowie Viren verteilen sich in der Luft über feine Tröpfchen, sogenannte Aerosole, die z.B. durch das Atmen und Reden freigesetzt werden. Während sie draussen in der frischen Luft verfliegen, stellen sie jedoch ein Problem in geschlossenen Räumen mit schlechter Belüftung dar. Dort können sie nämlich lange in der Luft verweilen. Mit jeder weiteren Person im Fitnessstudio erhöht sich die Aerosolkonzentration im Raum und somit das gegenseitige Ansteckungsrisiko. Klassische Hygienemassnahmen wie Flächendesinfektion oder Distanzhalten sind nur bedingt hilfreich, da bei Corona über 80 Prozent der Ansteckungen über die Luft stattfindet. Zudem kann die Raumluft auch durch viele weitere Schadstoffe, wie Pollen, Keime, Chemikalien und Feinstaub beeinträchtigt werden. Eine unzureichende Belüftung, sowie nicht vorhandene oder ungeeignete Luftfilterungssysteme führen dann zu schlechter Luftqualität, welche Besucher und Angestellte beeinträchtigen und gefährden können.

Für ein gutes Training muss die Qualität der Luft stimmen

Bei höherer körperlicher Leistung und steigender Herzfrequenz wird mehr Luft eingeatmet. Ist diese viren- und schadstoffbelastet, ist sie gesundheitsgefährdend für Kunden und führt zu schlechterer Leistung. Um das gegenseitige Infektionsrisiko erfolgreich zu senken, Allergiker zu entlasten und allgemein für saubere Luft im Fitness zu sorgen, sind mobile Luftreiniger eine gute Ergänzung zu bestehenden Massnahmen. Mit geeigneten Geräten kann die Aerosolkonzentration in Fitnessstudios erfolgreich gesenkt und somit das Ansteckungsrisiko deutlich reduziert werden. Mittels hochwirksamen standardisierten HEPA- Filtern der Klasse H-13, werden 99.97% der Partikel bis zu einer Grösse von 0.3 Mikrometern, d.h. Keime, Bakterien, Aerosole, Feinstaub, Pollen und andere Allergene, herausgefiltert. Der ebenfalls eingesetzte Aktivkohlefilter neutralisiert zudem Chemikalien sowie üble Gerüche wie Schweiss und Fussgestank.

CTS schafft eine sichere Umgebung für Kunden und Mitarbeiter mit den ecoQ CleanAir 800

Das Fitnessstudio CTS Biel hat sein Hygienekonzept ergänzt. Sowohl die Räume für individuelles Training als auch die Räume für Gruppentrainings wurden nun zusätzlich mit Hochleistungs-Luftreinigern der Firma ecofort ausgestattet. Diese mobilen Filteranlagen zeichnen sich durch ihre hohe Leistung und den doppelten Filter aus. Mit der Kombination von HEPA-Filter und Aktivkohlefilter tragen die Luftreiniger nachweislich zum Schutz vor Viren, Bakterien, Keimen, Allergenen, Pollen und Feinstaub bei. Mit dem Einsatz der Geräte soll eine bessere Luftqualität und ein sicheres und effektives Training für Kunden und Mitarbeiter gewährleistet werden.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Nidau (BE) und beschäftigt 21 Mitarbeitende. www.ecofort.ch

