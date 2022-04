Localmed Services AG

Localmed sichert die ambulante, ärztliche Grundversorgung im Raum Bern

Bern (ots)

Per 1. April 2022 ist das medizinisch-ambulante Grundversorgungsangebot von Localmed und den Praxen um Bern vereint.

Der Zusammenschluss von Localmed mit den Praxen um Bern, beides Tochtergesellschaften der Lindenhofgruppe, dient der Sicherstellung und Weiterentwicklung der medizinisch-ambulanten Grundversorgung in Bern bis in die ländlichen Regionen.

Hohe Behandlungsqualität über alle Praxen hinweg

Durch den Zusammenschluss der ambulanten Grundversorger-Praxen, unter dem Dach von Localmed und Teil des mediX Bern Netzwerkes, können Behandlungspfade ganzheitlich optimiert und die Qualität der Versorgung laufend weiterentwickelt werden. Mittels Qualitätszirkeln, digitalem Datenaustausch, Synergien zwischen den Ärztinnen, Ärzten und der standortübergreifenden Zusammenarbeit, wird eine qualitativ hochstehende und kostenbewusste medizinische Grundversorgung in der Region Bern weiter gestärkt.

Zahlreiche Vorteile für Patientinnen und Patienten

Ab 1. April 2022 werden die Standorte in Bern, Köniz, Schliern, Laupen und Gurmels Teil der Localmed AG. Durch den Zusammenschluss entstehen keine personellen Änderungen. Auch für Patientinnen und Patienten besteht kein Handlungsbedarf.

Durch dieses Vorgehen wird die medizinische Grundversorgung um Bern und bis nach Freiburg nicht nur erhalten, sondern gestärkt: Die Wege für Patientinnen und Patienten bleiben kurz und sie haben eine zentrale Anlaufstelle bei der Auswahl von Ärztinnen, Ärzten, Spezialistinnen und Spezialisten, die mit einheitlichen Qualitätsstandards zusammenarbeiten.

Die Lindenhofgruppe und Localmed freuen sich über den Zusammenschluss und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Gewährleistung der medizinischen Grundversorgung auch ausserhalb des Berner Stadtzentrums.

Localmed

In den Localmed-Ärztezentren setzen sich Hausärztinnen, -ärzte wie auch Spezialistinnen und Spezialisten für eine hochwertige medizinische Grundversorgung in und um Bern ein. Localmed stellt Patientinnen und Patienten als Individuen ins Zentrum. Die medizinischen und ambulanten Leistungen werden an den Standorten Bern, Köniz, Schliern, Laupen und Gurmels erbracht.

Inklusive der angeschlossenen Ärztezentren arbeiten rund 80 Mitarbeitende für die Localmed AG.

Die Localmed-Praxen sind Teil des mediX Bern Netzwerkes.

