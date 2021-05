Dreame Technology

Dreame Technology und AliExpress gehen eine strategische Kooperation für Branding ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, tritt dem "G100 Global Selling Plan" von AliExpress bei. Als einzige Hausgerätemarke unterzeichnet Dreame Technology am 26. Mai in Shenzhen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit AliExpress.

"Die markenstrategische Kooperationsvereinbarung markiert eine engere Zusammenarbeit zwischen Dreame Technology und AliExpress. Es motiviert uns, erstklassige Produkte für die Verbraucher zu entwickeln und Dreames überlegene Marke im Bereich der Haushaltsgeräte weltweit aufzubauen", sagte der CEO und Gründer von Dreame Technology, Yu Hao.

Aufgrund der langlebigen Produktqualität, der intelligenten und benutzerfreundlichen Funktionen bei der Haushaltsreinigung und der herausragenden Leistungen bei AliExpress wurde Dreame Technology im April 2021 von AliExpress als schnellstwachsende Marke des Jahres 2020 ausgezeichnet und die kabellosen Stabstaubsauger T20, V11, V10 wurden zu den Top-Sellern bei AliExpress gezählt.

Seit 2020 hat das Verkaufsvolumen des kabellosen Stabstaubsaugers von Dreame die TOP 1 auf dem französischen Markt von AliExpress erreicht und wurde erfolgreich zu einer der besten neuen Marken in Europa. Während der AliExpress-Black-Friday-Kampagne im selben Jahr erzielte der offizielle Dreame-Store den höchsten Verkaufswert innerhalb der Kategorie Haushaltsreinigungsgeräte.

"Wir haben die intelligente Fabrik von Dreame besucht und mit ihren Experten aus den Bereichen F&E, Qualitätssicherung und Lieferkette gesprochen. Ihre Leidenschaft und Hingabe für Smart Home-Geräte und High-End-Technologie ist beeindruckend. Ich glaube, dass Dreame Technology in naher Zukunft zu einer Top-Haushaltsgerätemarke mit globalem Einfluss heranwachsen wird", sagte ein leitender Angestellter von AliExpress.

Dreame Technology hat ein Live-Streaming-Produkt-Event am 8. Mai 2021 gestartet. Dieses erfolgreiche Event zog weltweit über 100.000 Zuschauer an, die 205.000 Besuche auf Dreame Bot L10 Pro AliExpress verzeichneten und die Bestände waren in Russland innerhalb von 2 Tagen ausverkauft.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert, mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.

