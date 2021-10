The Future Investment Initiative (FII) Institute

Führende Persönlichkeiten der Welt investieren anlässlich des 5. Jahrestages der FII in die Menschheit

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

- Aktuelle und ehemalige Staatsoberhäupter aus Afrika, Europa und Nordamerika nehmen diese Woche am 5. Jahrestag der Future Investment Initiative (FII) in Riad teil.

- Die FII wurde am Dienstag, den 26. Oktober, mit führenden internationalen CEOs, Investoren und politischen Entscheidungsträgern eröffnet, die darüber diskutierten, wie man am besten in die Menschheit investieren kann.

Aktuelle und ehemalige Staatsoberhäupter der Welt nehmen an den Debatten und Diskussionen anlässlich des fünften Jahrestages der Future Investment Initiative (FII) diese Woche in Riad teil. Aktuelle und ehemalige Staatsoberhäupter aus Afrika, Europa und Nordamerika nehmen an Diskussionen über Nachhaltigkeit, Technologie und Innovation sowie künstliche Intelligenz teil und zeigen damit, wie weit die FII-Gemeinschaft in der ganzen Welt verbreitet ist.

Zu den führenden Persönlichkeiten der Welt, die an der FII teilnehmen, gehören:

Seine Exzellenz Muhammadu Buhari , Präsident, Nigeria;

, Präsident, Nigeria; Seine Exzellenz Stephen Harper , ehemaliger Premierminister, Kanada;

, ehemaliger Premierminister, Kanada; Ihre Exzellenz Kersti Kaljulaid , ehemalige Präsidentin, Estland;

, ehemalige Präsidentin, Estland; Seine Exzellenz Kyriakos Mitsotakis , Premierminister, Griechenland;

, Premierminister, Griechenland; Seine Exzellenz Ali Bongo Ondimba , Präsident, Gabun;

, Präsident, Gabun; Seine Exzellenz Mario Renzi , ehemaliger Ministerpräsident Italiens und Mitglied des Kuratoriums des FII Instituts; und

, ehemaliger Ministerpräsident Italiens und Mitglied des Kuratoriums des FII Instituts; und Seine Exzellenz Armen Sarkissian, Präsident, Armenien

Die Future Investment Initiative (FII) wurde heute von führenden globalen CEOs, Investoren und politischen Entscheidungsträgern eröffnet, die darüber diskutierten, wie man am besten in die Menschheit investieren kann.

Der 5. Jahrestag der FII steht unter dem Motto "In die Menschheit investieren". Die Diskussionen drehen sich um die Investitionen, die den größten Nutzen für die Menschheit bringen werden, da mehrere Sektoren in der Zeit nach Covid eine Renaissance erleben. Die Plattform bringt weltweit führende Persönlichkeiten, Experten, Innovatoren und Medien in einem globalen Forum zusammen, um bahnbrechende Lösungen für die Herausforderungen der Gesellschaft zu erforschen und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung voranzutreiben.

Das vollständige Programm finden Sie unter www.fii-institute.org Die Anmeldung zur virtuellen Teilnahme ist jetzt möglich.

Information zum FII Institut

Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Auswirkungen auf die Menschheit. Wir sind den ESG-Prinzipien verpflichtet, fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - wenn Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu bewegen und zu verändern. Wir bündeln diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT - und investieren in die Innovationen, die weltweit einen Unterschied machen.

Schließen Sie sich uns an, um eine hellere, nachhaltigere Zukunft für die Menschheit zu schaffen und zu verwirklichen www.fii-institute.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670988/FII_Institute.jpg