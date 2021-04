swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Swiss Staffingindex - Zweiter Lockdown belastet, Sommer stimmt optimistisch

Dübendorf (ots)

Im 1. Quartal 2021 leisteten die Temporärarbeitenden 12,8 Prozent weniger Einsatzstunden als im Vorjahresquartal. Damit drückte der zweite Lockdown die Temporärbranche wieder ins zweistellige Minus.

Von den Rückgängen betroffen waren aufgrund der sinkenden Nachfrage sowohl der Dienstleistungs- als auch der Industriesektor. Der Anpassungsfähigkeit von Branche und Wirtschaft sowie moderateren sanitären Einschränkungen ist ein geringerer Einbruch als im 1. Lockdown zu verdanken.

Impfung und Sommer sorgen für Optimismus

Die Aussicht auf Impfungen, Lockerungsmassnahmen sowie die traditionell geschäftsstarken Sommermonate stimmen die Geschäftsführenden in der Temporärbranche positiv. Laut der jüngsten Quartalsbefragung von gfs-zürich im Auftrag von swissstaffing rechnen 41 Prozent der befragten CEOs mit einem Anstieg der Geschäftstätigkeit in den kommenden 6 Monaten. Zum Vergleich: Im vierten Quartal lag der Anteil bei 34 Prozent. Gerade der Event- und Gastrobereich dürfte der Branche positive Impulse geben. Sobald die sanitäre Situation dies erlaubt, ist mit starken Nachholeffekten seitens der Bevölkerung in diesen Bereichen zu rechnen.

