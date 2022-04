Toshiba TV

Dem Handwerk gewidmet: Geschichten mit Toshiba TV

Hongkong, 29. März 2022 (ots/PRNewswire)

An der Schnittstelle zwischen Tradition und Innovation schreiben einige nicht nur Geschichte, sondern gestalten auch die Zukunft. Seit dem Moment, in dem der erste Bildschirm zum Leben erweckt wurde, hat Toshiba TV immer Innovation und Authentizität in seine DNA geschrieben. Um mehr über die Werte zu erfahren, die diesem Engagement zugrunde liegen, und um den Geist der Handwerkskunst in allen Bereichen des Lebens zu zeigen, hat Toshiba TV die Kampagne #BeRealCraftsmanship ins Leben gerufen.

An der Kampagne beteiligen sich drei Handwerker von Weltrang. Trotz ihres unterschiedlichen Hintergrunds teilen sie das gleiche Engagement für atemberaubende Ästhetik, Innovation und verantwortungsvolle Handwerkskunst, für das die Marke seit Jahrzehnten steht.

Dies sind ihre Geschichten mit Toshiba TV.

Design: Shuhei Aoyama

Shuhei Aoyama ist ein Meister verschiedener architektonischer Stile und weiß um den Reiz der Natürlichkeit im Design.

Aoyama ist stark von der japanischen Ästhetik und Kultur beeinflusst und findet, dass schöne Dinge „immer einfach sind." Und egal wie komplex die zugrundeliegende Technologie ist, wie z.B. bei Toshiba TV, er glaubt, dass Minimalismus immer das beste Potential hervorbringen kann.

Visuell: Giuseppe Tino

Für den italienischen Chefkoch Giuseppe Tino ist Kochen eine Kunst. Er ist der Meinung, dass ein gutes Gericht nicht nur schön aussehen, sondern auch kreativ sein muss.

Aus denselben Gründen, die Toshiba TV zu kompromissloser Innovation drängen, setzt der italienische Chefkoch die Technologie in den Dienst der Kreativität und lässt seine Gäste immer wieder in angenehm überraschende und unvergessliche Erlebnisse eintauchen.

Ton: Lianjun Yu

Als Träger eines 7.000 Jahre alten Erbes ist sich Lianjun Yu, der offizielle Erbe des alten chinesischen Instruments Xun, seiner Verantwortung bewusst.

Für Yu liegt das Geheimnis des transzendentalen Klangs von Xun im Handwerk. In Anspielung auf die Widmung von Toshiba TV an Takumi räumt der Maestro ein, dass gerade die Authentizität dieses alten Handwerks - zeitlos, unbezahlbar - unsere „unausweichliche Verantwortung" darstellt.

Veränderung entwurzelt, aber Veränderung inspiriert. In der heutigen, sich verändernden Welt bleibt Toshiba TV seinem Wesen treu und unerschütterlich. Hingabe an Authentizität bedeutet für Toshiba TV #BeRealCraftsmanship.

Wenn Sie mehr über die Kampagne oder die neuesten Produkte der Marke erfahren möchten, die brillante Kinoerlebnisse bieten, bleiben Sie auf den sozialen Medien von Toshiba TV auf dem Laufenden, und seien Sie dabei, wenn die Reise zwischen Tradition und Innovation, Geschichte und Technologie weitergeht.

