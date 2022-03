Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

MENARINI DIAGNOSTICS DETEKTIERT ALLE COVID-VARIANTEN

Florenz, Italien, 15. März 2022 (ots/PRNewswire)

Menarinis neuartiger CoronaMeltVAR-Test weist SARS CoV-2 nach und unterscheidet das mögliche Vorhandensein der Varianten Delta, Omicron BA.1 oder Omicron BA.2

Die Untervariante Omicron 2 (BA.2), die in einigen Teilen der Omicron-Variante und in anderen Teilen der Delta-Variante ähnelt, ist Gegenstand epidemiologischer Studien und möglicherweise von klinischer Relevanz für die Verschreibung von monoklonalen Antikörpern an Covid-19-Patienten.

CoronaMeltVAR ist ein molekulares Real-Time-PCR-Kit, das für den Nachweis der Positivität für jede Variante von SARS CoV-2 und die gleichzeitige Bestimmung des Vorhandenseins bestimmter Klassen von Varianten entwickelt wurde. Basierend auf dem Prinzip der Schmelzkurvenanalyse erstellt dieses System ein „Profil" oder einen Fingerabdruck des viralen Genoms, das mit den Omicron- und Delta-Varianten in Verbindung steht.

In nur 90 Minuten kann das Kit das mögliche Vorhandensein der Varianten Delta, Omicron BA.1 oder Omicron BA.2 in einer SARS CoV-2-positiven Probe mit einer einzigen Amplifikation und anschließender Analyse der Schmelzkurve differenzieren, selbst bei Proben mit geringer Viruslast.

Dieses schnelle und kosteneffiziente Vorab-Screening ermöglicht es, die Sequenzierung auf Proben zu konzentrieren, die bereits als verdächtig eingestuft wurden, und erleichtert die eingehende Untersuchung der Verbreitung und Pathogenität seltener Varianten in der Bevölkerung, wie derzeit der Variante Omicron 2 (BA.2).

Alle so durch das CoronaMeltVAR-Kit in Kategorien eingeteilten Proben können dann durch Sequenzierung bestätigt werden, um die molekulare Variante genau zu definieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/Home/Laboratory-products/COVID-19/Viral-RNA-Detection/CoronaMelt-Var/Overview

A.Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology: seit mehr als 45 Jahren helfen wir Fachleuten des Gesundheitswesens, sichere und nachhaltige Diagnosen zu stellen und die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

A.Menarini Diagnostics ist Teil der 1886 gegründeten Menarini Pharmaceutical Group. Heute ist das Unternehmen in 140 Ländern der Welt vertreten, beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet 2020 einen Umsatz von 3,750 Milliarden Euro.

