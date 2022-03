Applied Intuition

Applied Intuition übernimmt CarSim, ein branchenführendes Unternehmen für die Simulation der Fahrzeugdynamik

Mountain View, Kalifornien, 14. März 2022 (ots/PRNewswire)

Applied Intuition, Inc. ein Anbieter von Simulations- und Software-Tools für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge (AV), hat die Mechanical Simulation Corporation übernommen. Mechanical Simulation ist ein Anbieter von Simulations-Software für Fahrzeugdynamik, der vor allem für das Produkt CarSim bekannt ist.

Mechanical Simulation ist seit über 25 Jahren technologisch führend in der Entwicklung und im Vertrieb von Simulations-Software für die Fahrzeugdynamik. Die Produkte des Unternehmens — CarSim, TruckSim, BikeSim und SuspensionSim — ermöglichen genaue und realistische Vorhersagen des realen Fahrzeugverhaltens. Mechanical Simulation unterstützt mehr als 200 OEMs und Tier-1-Zulieferer sowie Hunderte von Universitäten und staatlichen Forschungsgruppen weltweit.

Die präzisen Fahrzeugdynamikmodelle von Mechanical Simulation ergänzen das Angebot an autonomen Simulations-Tools von Applied. Durch die Übernahme wollen die beiden Teams die weltweit leistungsfähigsten und genauesten Simulations- und Validierungs-Tools für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und AV-Entwicklung anbieten. Ihre Produkte ermöglichen es, die Fahrzeugleistung in komplexen simulierten Umgebungen zu analysieren und die Sicherheit jedes ADAS- oder AV-Systems zu validieren.

"Ich bin stolz, das Team von Mechanical Simulation in der Applied-Familie willkommen zu heißen", sagt Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. "CarSim ist eine wichtige Säule der Fahrzeugdynamik-Branche. Ingenieure für autonome Fahrzeuge wissen, dass genaue und realistische Modelle der Fahrzeugdynamik entscheidend sind, um Simulationen zu erstellen, die der realen Welt entsprechen. Mechanical Simulation hat Jahrzehnte damit verbracht, seine branchenführende Fahrzeugdynamik-Technologie und seine unvergleichliche Expertise in diesem Bereich aufzubauen. Darüber hinaus nutzen viele unserer Kunden CarSim und TruckSim in Verbindung mit unserem Simulator Simian. Unsere Übernahme der Mechanical Simulation Corporation ist ein natürlicher nächster Schritt, um die Zusammenarbeit zwischen unseren Produkten zu stärken und unsere Kunden noch intensiver zu unterstützen."

"Wir freuen uns, mit Applied Intuition zusammenzuarbeiten, um die Mission voranzubringen, branchenführende Entwicklungswerkzeuge für Autonomie-Ingenieure anzubieten", sagte Mike Sayers, Mitbegründer, CEO und CTO der Mechanical Simulation Corporation. "Unsere Kunden und Partner werden unsere Produkte weiterhin auf genau dieselbe Weise nutzen können. Aber durch die Zusammenarbeit unserer beiden Unternehmen werden wir auch in der Lage sein, eine Komplettlösung anzubieten, die vollständige Arbeitsabläufe für unsere Kunden und Partner unterstützt."

Über Applied Intuition Als führendes Unternehmen in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge stattet Applied Intuition Ingenieur- und Produktentwicklungsteams mit Software aus, die es schneller, sicherer und einfacher macht, autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Die Produktpalette von Applied Intuition, die sich auf Simulation, Validierung und Fahrdaten-Management konzentriert, bietet eine hochentwickelte, skalierbare Infrastruktur. Mit Hauptsitz im Silicon Valley und Niederlassungen in Los Angeles, Detroit, Washington, D.C., München, Seoul und Tokio besteht das Team von Applied aus Autonomie-, Software- und Automobilexperten aus der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr unter https://applied.co/de.

Über Mechanical Simulation Corporation Die Mechanical Simulation Corporation ist technologisch führend in der Entwicklung und dem Vertrieb von fortschrittlicher Software zur Simulation der Fahrzeugleistung unter verschiedensten Bedingungen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und bietet von seinem Hauptsitz in Ann Arbor, Michigan aus Simulationspakete für PKW, LKW und Motorräder sowie Schulungen und laufende Support an. Mechanical Simulation unterstützt mehr als 200 OEMs und Tier-1-Zulieferer, Hunderte von Universitäten und staatliche Forschungsgruppen sowie Hunderte von Fahrsimulatoren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.carsim.com.

