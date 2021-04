Unison

Unison erwirbt PRICE Systems zur Erweiterung der Fähigkeiten und der globalen Präsenz

Dulles, Virginia (ots/PRNewswire)

Die konkurrenzlosen Model-Based Cost Engineering(TM) (MBCE(TM)) Fähigkeiten von PRICE System ergänzen die Enterprise Software-Plattformen von Unison

Unison, der führende Anbieter von Vertragsmanagement-, Programmmanagement- und Akquisitionssoftware und -einblicken für staatliche Auftragnehmer und Bundesbehörden, gab heute die Übernahme von PRICE Systems, LLC bekannt - dem weltweit führenden Anbieter von fortschrittlicher Model-Based Cost Engineering(TM) Software zur Entscheidungsunterstützung.

Gemeinsam bedienen Unison und PRICE Systems die fortschrittlichsten Regierungsmissionen, Beschaffungsexperten, Regierungsauftragnehmer und Hersteller der Welt.

"Die unternehmenskritischen Programme unserer Kunden werden immer komplexer. PRICE Systems Best Practices, Thought Leadership und konkurrenzlose datengesteuerte Software sind das beste Mittel, um Komplexität zu managen und Risiken zu reduzieren", sagt Reid Jackson, Chief Executive Officer von Unison.

"Die Kombination der Unternehmenssoftware und der Insight Platform von Unison mit unserer fortschrittlichen Analyse-, Algorithmus- und Modellierungssoftware wird führenden Unternehmen eine Vielzahl neuer Vorteile und Möglichkeiten bieten", sagt Tony Demarco, Chief Executive Officer von PRICE Systems.

Informationen zu PRICE Systems

PRICE® liefert faktenbasierte Entscheidungshilfen und analytische Software, Vorhersagekraft und zuverlässige Schätzungen. Seit mehr als 45 Jahren verlassen sich Regierungsorganisationen weltweit, ihre Zulieferer und führende kommerzielle Hersteller auf das bewährte und ständig weiterentwickelte Know-how, die Best Practices und die forschungsbasierte Kalkulationssoftware von PRICE. PRICE MBCE(TM) ermöglicht Ingenieuren, Preisexperten sowie Programm- und BD-Leitern eine schnellere, genauere und konsistentere Schätzung von Kosten, Terminen und Risiken.

PRICE Systems hat US-Niederlassungen in New Jersey und Ohio sowie international in Frankreich, Großbritannien und Deutschland.

Informationen zu Unison

Die sicheren Cloud- und On-Premise-Software-, Marktplatz- und Informationsprodukte von Unison unterstützen mehr als 200.000 Benutzer bei führenden Bundeshauptunternehmern, allen US-Kabinettsbehörden und wichtigen DoD-Programmen. Die gesamte Softwareentwicklung und der Support werden innerhalb der USA durchgeführt.

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt Unison kontinuierlich Software- und Insight-Lösungen, die Kunden helfen, ihre Aufgaben effizient zu erfüllen. Der Hauptsitz von Unison befindet sich in Dulles, Virginia, mit Niederlassungen in Tysons Corner, Virginia, Clearfield, Utah, und San Diego, Kalifornien.

Weitere Informationen finden Sie auf www.UnisonGlobal.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1221336/UNISON_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490859/PRICE_Systems_Logo.jpg