Petal Search feiert unglaubliches Wachstum zum 2. Jubiläum

Seit 2 Jahren bieten wir unseren Benutzern ein interaktives und personalisiertes Sucherlebnis

HUAWEI's Petal Search feiert sein 2-jähriges Jubiläum und blickt darauf zurück, wie sehr die Suchmaschine bei der Verfolgung der Vision, eine All-In-One Suchmaschine zu sein, gewachsen ist.

Seit der Gründung von Petal Search im Mai 2020 ist die Suchmaschine stetig gewachsen. Auch wenn Petal Search auf globaler Ebene arbeitet, bietet es seinen Benutzern weiterhin personalisierte lokale Suchergebnisse. In den letzten zwei Jahren hat sich die Suchmaschine in jeder Hinsicht enorm verbessert. Petal Search unterstützt inzwischen mehr als 70 Sprachen in über 170 Ländern und Regionen und hat sich zu einer beliebten Suchmaschine entwickelt.

In den letzten zwei Jahren hat sich die Suchmaschine in jeder Hinsicht enorm verbessert. Darüber hinaus schmiedet Huawei's Petal Search weiterhin zahlreiche Partnerschaften mit bis heute über 3.000 Partnern, die Hand in Hand arbeiten, um das umfangreiche Ökosystem zu bereichern.

2020: Aufbau grundlegender Suchfunktionen für globale Benutzer

Mit der zentralen Bedeutung von Online-Suchmaschinen in unserem täglichen Leben und der Einfachheit der Suchleiste sind Benutzer nahtlos mit Inhalten im Internet verbunden. Durch die Eingabe von Schlüsselwörtern erhalten Benutzer Zugang zu allen relevanten und verfügbaren Online-Inhalten.

Aus diesem Grund hat Huawei seinen eigenen mobilen Dienst und seine eigene Suchmaschine ins Leben gerufen. Nach einer Periode zermürbender Tests hat Huawei Petal Search eingeführt, das auf allen Huawei-Smartphones vorinstalliert ist. Und Suchserver als Huawei Mobile Services (HMS) native Suchmaschine.

Aufbauend auf der 1+8+N Seamless AI Life-Strategie von Huawei baute Petal Search auf seine eigenen Suchfähigkeiten auf dem globalen Markt auf, um Benutzern Such- und Abfragemöglichkeiten auf der Grundlage spezifischer technischer Funktionen und szenarioübergreifender Fähigkeiten zu bieten. Im November hat Petal Search seinen Benutzern wieder einmal eine Vielzahl neuer Funktionen geboten. Mit der Einführung von drei neuen Suchbereichen, wie z.B. „In der Nähe", „Einkaufen" und „Reisen", bietet Petal Search seinen Benutzern einen geschlossenen Suchdienst, der sie direkt zu den Ergebnissen führt, ohne die Seite verlassen zu müssen. Andere einzigartige Tools wie Wetter-Updates, Rechner und Echtzeit-Wechselkurse werden ebenfalls angeboten, damit der Benutzer schnell auf diese benötigten Dienste zugreifen kann.

Die Benutzertrends sind ein entscheidender Punkt bei der Entwicklung von Petal Search. Angesichts der zunehmenden Nutzung anderer Suchmethoden in Suchmaschinen bietet Petal Search den Benutzern multimodale Suchfunktionen, die ihnen mehr Möglichkeiten bieten, nach Inhalten zu suchen.

Selbst in einer übermäßig gesättigten Suchmaschinenlandschaft ziehen die einzigartigen Dienste von Petal Search und das gehobene Sucherlebnis, das angeboten wird, mehr Benutzer dazu an, Petal Search als Suchmaschine ihrer Wahl zu wählen.

2021: Schnelle Entwicklung, die Benutzern eine All-In-One-Suchplattform bietet

Zusammen mit mehr als 3.000 Partnern bietet Petal Search den Benutzern eine Vielzahl von Diensten auf einer einzigen Plattform und arbeitet weiter an seinem Ziel, eine All-In-One-Suchmaschine zu sein.

Darüber hinaus hat Petal Search seine Oberfläche für eine nahtlosere Interaktion verbessert und Petal GO eingeführt, mit dem Benutzer eine Vielzahl von Cards abonnieren können, die von Tagesnachrichten über Unterhaltung bis hin zu vielen anderen Themen reichen.

Um ein personalisiertes Erlebnis zu schaffen, bietet Petal Search lokalisierte Box-Services, die auf den unterschiedlichen Serviceanforderungen der Länder und Regionen basieren. Benutzer in Singapur können zum Beispiel auf die „Shared Umbrella"-Box zugreifen, indem sie diese Stichworte in die Suchleiste eingeben. Den Benutzern werden Standorte mit Umbrella-Sharing-Diensten zur Verfügung gestellt. Mit über 300 lokalisierten Boxen, wie z.B. „Immobilienvermietung" in Madrid und „Job" in Großbritannien, erhalten Benutzer einzigartige Informationen, die auf dem Ort basieren, an dem sie sich befinden.

Durch die Einführung seiner einzigartigen Funktionen und Erfahrungen hat sich Petal Search von den anderen Suchmaschinen auf dem Markt abgehoben.

Huawei kennt die Bedenken der Benutzer in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit. Mit all diesen personenbezogenen Daten vereint Petal Search die hardwarebasierten Sicherheits- und Schutztechnologien, um die Standards des Datenschutzes und der Sicherheit für die Benutzer von Huawei mit zertifizierten ePrivacyseal-Datenschutz- und DSGVO-Compliances zu gewährleisten. Mit Privacy Center können Benutzer zwischen den Suchmodi Standard und Smart wählen, um ihre Suche zu erleichtern.

Mit einem großen Wachstum innerhalb des ersten Jahres setzt Petal Search seine Reise zur Verbesserung der Sucherfahrung für seine Benutzer fort.

2022: Weiterentwicklung der Suchmaschine der nächsten Generation

Auch in diesem Jahr ist Petal Search bestrebt, die Suchmaschine der Wahl für Benutzer weltweit zu werden. Laut den Metriken von Statcounter gehört Petal Search in mehr als 18 Ländern zu den Top 3 der mobilen Suchmaschinen.

Petal Search baut die bestehenden Dienste weiter aus und bietet mehr als 500 neue lokalisierte Box-Dienste und über 20 vertikale Suchkategorien. Petal Search bietet seinen Benutzern auch Verbesserungen bei den multimodalen Suchfunktionen.

Während Petal Search an seinen Funktionen arbeitet, setzt das Unternehmen sein Engagement fort, Benutzern auf der ganzen Welt zu helfen, das zu finden, was sie suchen, und hochwertige Inhalte zu kuratieren, während die Daten der Benutzer sicher, privat und geschützt sind. Zusätzlich zu den Sicherheitszertifizierungen bietet Petal Search eine Funktion für die sichere Suche, mit der Benutzer die Suchergebnisse sicher anzeigen lassen können und die Benutzer über die Quelle der Informationen informiert, um sicherzustellen, dass authentische Ergebnisse angezeigt werden.

Während die derzeitigen Suchmaschinen den Benutzern die Ergebnisse liefern, nach denen sie suchen, möchte Petal Search den Benutzern mehr bieten, indem es die Menschen mit den Dienstleistungen verbindet, die sie benötigen.

Das Team, das hinter Petal Search steht, arbeitet weiter an der Verbesserung des Suchwerkzeugs und bietet den Benutzern ein verbessertes Sucherlebnis. Mit Schlüsselaspekten wie szenarienübergreifender Zusammenarbeit, Service-Ökosystem, Benutzerszenarien, menschlichen Verbindungen und dialogorientierten Interaktionsmöglichkeiten wächst Petal Search weiter und entwickelt sich weiter, um den Benutzern mit den Suchmaschinenfunktionen der nächsten Generation besser zu dienen.

Um Petal Search herunterzuladen und zu erleben, besuchen Sie bitte: https://bit.ly/3rpGYGY

