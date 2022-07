Petal Search bietet personalisierte Suche

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Petal Search will Suchdienste jederzeit und überall anbieten Petal Search wurde als Gewinner des iF DESIGN AWARD 2022 in der Disziplin User Experience (UX) bekannt gegeben. Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat sich iF Design zu einem globalen Symbol für exzellentes Design ...

mehr