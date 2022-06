Keymed

Keymed Biosciences gibt Verabreichung des bispezifischen Antikörpers CM350 an ersten Patienten der Phase-I-Studie bekannt

Chengdu, China (ots/PRNewswire)

Keymed Biosciences (HKEX: 02162) hat heute bekannt gegeben, dass der erste Patient in der Phase-I-Studie zu CM350 seine erste Dosis erhalten hat. CM350 ist ein bispezifischer GPC3xCD3-Antikörper, den das Unternehmen zur Behandlung von soliden Tumoren entwickelt hat. Die Phase-I-Studie soll die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und vorläufige Antitumoraktivität von CM350 bei Patienten mit soliden Tumoren bewerten.

Informationen zu CM350

CM350 wurde auf der firmeneigenen bispezifischen Antikörperplattform Novel T-Cell-Engager (nTCE) von Keymed entwickelt und ist der erste bispezifische GPC3xCD3-Antikörper, der in China in die klinische Entwicklung geht, und der zweite weltweit. Die GPC3-Expression wird selten in normalen menschlichen Geweben von Erwachsenen gefunden, ist jedoch in einer Vielzahl von soliden Tumoren, einschließlich des hepatozellulären Karzinoms, Lungenkrebs, Magenkrebs und Speiseröhrenkrebs, stark hochreguliert, was darauf hindeutet, dass GPC3 ein ideales Ziel für die Therapie mehrerer solider Tumore ist, insbesondere des hepatozellulären Karzinoms.

Präklinische Studien haben gezeigt, dass CM350 GPC3-positive Tumorzellen durch antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) effektiv abtöten und eine hochwirksame Antitumoraktivität in Maus-Tumormodellen ausüben kann. Basierend auf den Vorteilen der bispezifischen nTCE-Antikörperplattform ist CM350 für eine hochwirksame Tumorzellabtötung mit einem günstigen Sicherheitsprofil optimiert, indem die unspezifische Wirkung auf normale Zellen und die Zytokinfreisetzung minimiert werden. Daher könnte CM350 eine vielversprechende Behandlungsoption für Krebspatienten mit besserer Wirksamkeit und einem kontrollierbaren Sicherheitsprofil bieten.

Informationen zur bispezifischen Antikörperplattform nTCE

Novel T Cell Attacher (nTCE) ist eine von Keymed entwickelte Technologieplattform mit Eigentumsrechten für bispezifische CD3-Antikörper. Die der nTCE-Plattform entwickelten Antikörper können Tumorzellen durch TDCC mit minimierter unspezifischer Wirkung auf normale Zellen und Zytokinfreisetzung effektiv abtöten, wodurch das Auftreten eines potenziellen Zytokinfreisetzungssyndroms in der klinischen Behandlung reduziert wird.

Die von unserer nTCE-Plattform entwickelten Antikörper haben ähnliche Strukturen wie native Antikörper mit bevorzugten pharmakokinetischen Profilen. Durch die hochentwickelte Protein-Engineering-Technologie ermöglicht die nTCE-Plattform eine effiziente Paarung von verwandten schweren/leichten Ketten des bispezifischen Antikörpers mit hoher Ausbeute und geringer Aggregation. Mit seiner fortschrittlichen nTCE-Plattform hat Keymed eine Reihe bispezifischer Antikörper entwickelt, die sich derzeit in der präklinischen und klinischen Entwicklungsphase befinden.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.keymedbio.com/