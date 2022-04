American Tower Corporation

Pieter Nel, neuer CEO von American Tower für Europa

Madrid (ots/PRNewswire)

Die neue Ernennung wird die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf den europäischen Märkten verstärken, wo es bereits über ein Portfolio von mehr als 30.000 Standorte verfügt

American Tower Corporation, einer der weltweit größten Immobilienfonds und ein führender unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Telekommunikationsimmobilien und -infrastrukturen, setzt sein Wachstum in Europa fort.

Am 1. April wurde Pieter Nel zum CEO für Europa, einem der wichtigsten Märkte des multinationalen Unternehmens, ernannt. Pieter verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Telekommunikationssektor und hat mehr als ein Jahrzehnt bei American Tower verbracht, wo er als COO für den Aufbau und das Wachstum neuer Märkte im EMEA-Raum verantwortlich war und 2018 die Rolle des CEO für Afrika übernahm. In seiner neuen Funktion wird Nel weiterhin die Wachstumsstrategie von American Tower in Europa unterstützen.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Ich fühle mich dieser Aufgabe verpflichtet und bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem gesamten Team das große Potenzial des europäischen Marktes weiter ausbauen können", erklärte Pieter Nel.

Julian Plumstead, der in den vergangenen dreieinhalb Jahren als Managing Director Europe tätig war, wird eine neu geschaffene Position als Senior Vice President Mergers & Acquisitions und Business Development für Europa, Afrika und Lateinamerika übernehmen. Mit mehr als 25 Jahren M&A-Erfahrung und seinen fundierten Kenntnissen des Telekommunikationsmarktes wird Julian American Tower helfen, Wachstumschancen durch Übernahmen in Europa, Afrika und Lateinamerika zu identifizieren.

Seit dem Markteintritt der American Tower Corporation in Europa im Jahr 2012 ist ihr Turmportfolio erheblich gewachsen, von 2.000 auf über 30.000 Standorte. Im vergangenen Jahr erwarb das Unternehmen das Portfolio von Telxius Towers, wodurch die Präsenz in Deutschland erhöht, der Markteintritt in Spanien ermöglicht und die bestehende Marktposition in Lateinamerika gestärkt wurde. Jetzt erstreckt sich die europäische Präsenz von ATC auf vier Märkte – Frankreich, Deutschland, Polen und Spanien – mit dem Ziel, seine Dienstleistungen und Lösungen zu erweitern, um Mobilfunknetzbetreiber bei der Weiterentwicklung ihrer 5G-Netze in der gesamten Region zu unterstützen.

Olivier Puech, Executive Vice President und President für Europa, Afrika und Lateinamerika bei American Tower, sagte: „Die Ausweitung unserer Präsenz ermöglicht es uns, unsere besten Talente, Fähigkeiten, Erfahrungen und Ressourcen weltweit zu nutzen, so dass wir in der Lage sind, länderübergreifende Kundenbeziehungen zu verwalten und unser Geschäft mit noch mehr Engagement, Fokus und Nachhaltigkeit zu skalieren."

Über American Tower:

American Tower Corporation (NYSE:AMT), einer der weltweit größten Real Estate Investment Trusts und ein führender unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Mehrmieter-Kommunikationsimmobilien mit einem globalen Portfolio von über 220.000 Kommunikationsstandorten und über 30.000 Standorten in Europa, verteilt auf Frankreich, Deutschland, Polen und Spanien. Weitere Informationen über American Tower finden Sie unter www.americantower.com.

