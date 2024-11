Vantage Markets feiert sein 15-jähriges Bestehen mit Preisen von bis zu 111.000 $

Vantage

Vantage Markets (oder „Vantage") freut sich, die Einführung der Vantage First Class Aktion bekannt zu geben, einer exklusiven Veranstaltung, die 15 Jahre erfolgreichen Tradings mit Tradern in ausgewählten Regionen feiert. Diese Aktion soll die Wertschätzung gegenüber den Tradern von Vantage zeigen. Sie umfasst hochwertige Geschenke und unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens zur Förderung des Wachstums in diesen sich schnell entwickelnden Märkten. Mit Preisen im Wert von bis zu 111.000 USD unterstreicht die Initiative das Engagement von Vantage für seine globale Handelsgemeinschaft.

Die Vantage First Class Aktion umfasst eine Reihe von hochwertigen Prämien. Zu den bekanntesten Preisen gehören der Mercedes Benz C220, eine Luxusreise für zwei Personen nach Japan, die Uhr Cartier Tank Must und die Kamera Leica M11 Monochrom. Diese prestigeträchtigen Angebote spiegeln die kontinuierlichen Bemühungen von Vantage wider, das Trading-Erlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Loyalität und Unterstützung seiner Händler über die Jahre hinweg zu würdigen.

Um teilzunehmen, müssen die teilnahmeberechtigten Händler innerhalb des Aktionszeitraums den qualifizierten Betrag einzahlen und mit wichtigen Vermögenswerten wie Devisen, Gold, Silber oder Rohöl handeln. In den vergangenen 15 Jahren hat sich Vantage stets für hervorragende Leistungen im Trading eingesetzt, und diese Aktion ist eine Fortsetzung dieses Erbes.

„Mit der Vantage First Class Aktion möchten wir uns für 15 Jahre unermüdliche Unterstützung durch unsere Händler bedanken. Wir freuen uns, diese außergewöhnlichen Prämien anbieten zu können und möchten unsere Position in wirtschaftlich dynamischen Regionen stärken", sagte Lian J, Direktorin für Nutzerwachstum bei Vantage Markets.

Diese Aktion bietet Tradern die Möglichkeit, die Vorteile der Vantage-Plattform zu nutzen und gleichzeitig für ihre Unterstützung belohnt zu werden. Weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie in der Vantage-App. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

