Vantage

Vantage Markets holt Dreifachsieg bei den 2023 Professional Trader Awards

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Der Multi-Asset-Broker, Vantage (oder Vantage Markets) freut sich bekannt geben zu können, bei den 2023 Professional Trader Awards drei renommierte Auszeichnungen erhalten zu haben und damit seine Position als führender Broker für professionelle Trader zu bestätigen.

Für 2023 erhielt Vantage die Auszeichnungen „Beste professionelle Trading-App", „Beste professionelle Trading-Plattform" und „Vertrauenswürdigster Broker".

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Vantage die höchsten Auszeichnungen bei diesen Awards erhalten hat. Im Jahr 2022 erhielt Vantage die Auszeichnungen für die „Beste Trading-Plattform" und die „Beste Trading App", weil das Unternehmen seinen professionellen Kunden stets innovative Lösungen anbietet.

Die Professional Trader Awards, die von der renommierten Preisverleihungsorganisation Holiston Media veranstaltet werden, gehen nun in ihr fünftes Jahr. Die Anerkennung durch die Ausgabe 2023 dieser von Wählern vergebenen Auszeichnungen war besonders wichtig, da die Auszeichnungen eine noch nie dagewesene Beteiligung mit über 11.500 Stimmen von 1.900 einzelnen Wählern verzeichnete. Dieses rekordverdächtige Engagement spiegelt die Anerkennung der Branche für die außergewöhnlichen Standards wider, die von Top-Brokern wie Vantage gesetzt werden.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtigen Auszeichnungen das zweite Jahr in Folge zu erhalten. Diese Leistung ist ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit unseres Vantage-Teams. Wir sind standhaft geblieben in unserem Engagement für Innovation, Kundenzufriedenheit und die Bereitstellung der bestmöglichen Handelserfahrung. Diese Auszeichnungen würdigen nicht nur unsere bisherigen Erfolge, sondern spornen uns auch an, die Messlatte in Zukunft noch höher zu legen."

„Das Vertrauen unserer Vantage-Kunden ist der Eckpfeiler unseres Erfolgs, und wir sind dankbar für ihre anhaltende Unterstützung", fügte Despallieres hinzu. „Wir möchten Holiston Media und dem Team hinter den Professional Trader Awards unsere herzliche Anerkennung für ihre gute Arbeit bei der Verbesserung der Standards der professionellen Trading-Branche aussprechen."

Informationen zu Vantage Vantage (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

trade smarter @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2296367/IMG_4577.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1745281/4439391/Vantage_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-holt-dreifachsieg-bei-den-2023-professional-trader-awards-302010090.html