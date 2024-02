Vantage

Vantage Markets erhält die begehrte globale Auszeichnung "Bester CFD-Broker" für 2024

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets („Vantage") wird die Ehre zuteil, bei den Global Brand Awards 2024 die prestigeträchtige Auszeichnung "Best CFD Broker, Global" zu erhalten. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung der Bemühungen und des Engagements von Vantage für herausragende Leistungen und Innovationen in der Contracts for Difference (CFD) Handelsbranche.

Das Global Brands Magazine (GBM) ist eine führende Publikation, die für ihre Nachrichtenartikel und Meinungsbeiträge über bekannte Marken aus aller Welt bekannt ist. Sie hat ihren Sitz in Großbritannien und vergibt eine Reihe von Auszeichnungen für herausragende Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Die Global Brand Awards 2024, die bereits zum 12. Mal vergeben werden, sollen herausragende Leistungen in Branchen wie Forex und Fintech auszeichnen. Vantage wurde zuvor als "Bestes Partnerprogramm - weltweit" und "Bestes Forex-Partnerprogramm - weltweit" 2023 ausgezeichnet, womit die Fortschritte des Unternehmens beim Ausbau seines Partnerprogramms gewürdigt wurden.

Marc Despallières, Strategie- und Trading-Leiter von Vantage, bedankte sich herzlich bei GBM für die anhaltende Anerkennung. „Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Beweis für das Engagement unseres Unternehmens. Damit wird der unermüdliche Einsatz unseres unglaublichen Teams gewürdigt, und ich möchte unserem Vantage-Team für seine harte Arbeit, seine Leidenschaft und seine Hingabe meine tiefste Anerkennung aussprechen. Ohne das Team wäre diese Leistung nicht möglich gewesen."

Vantage steht weiterhin an der Spitze der Innovation und hat kürzlich mehrere Initiativen gestartet, um die Handelserfahrung der Kunden zu verbessern. Dazu gehören eine Neugestaltung der Website, die den Nutzern eine intuitivere und übersichtlichere Benutzeroberfläche bietet, sowie die Einführung des Markenvideos „Reborn a Trader", das die größten Herausforderungen anspricht, denen sich CFD-Händler heute gegenübersehen.

Da sich die globalen Finanzmärkte weiterentwickeln, ist Vantage laut Despallieres weiterhin bestrebt, den Branchentrends einen Schritt voraus zu sein und die sich verändernden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. "Unser aufrichtiger Dank geht an unsere geschätzten Kunden. Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung waren der Grundstein für unseren Erfolg, und wir sind wirklich dankbar für die Möglichkeit, Ihnen zu dienen", sagt er.

Informationen zu Vantage Vantage (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Vantage mehr als nur ein Broker. Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung bietet Vantage ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen wahrzunehmen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

